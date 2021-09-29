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Dünya genelinde vaka sayısı 233 milyon 346 bine yükseldi

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 233 milyon 346 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 773 bine ve iyileşenlerin sayısı 210 milyon 132 bine yükseldi.

29 Eylül 2021 Çarşamba 09:30
Dünya genelinde vaka sayısı 233 milyon 346 bine yükseldi

Vaka sayısı ABD'de 43 milyon 950 bini, Hindistan'da 33 milyon 715 bini, Brezilya'da 21 milyon 366 bini ve İngiltere'de 7 milyon 736 bini geçti.
ABD’li ilaç şirketi Pfizer’ın, Kovid-19 aşısının 5-11 yaş grubunda kullanımı için ABD’de acil kullanım izni başvurusu yaptığı bildirildi.
New York Valisi Kathy Hochul, New York eyaletinde geçen ay alınan sağlık çalışanlarının Kovid-19 aşısı olmasını zorunlu kılan kararı imzaladı.
İtalya'da Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler gereği seyirci kapasiteleri sınırlandırılan tiyatro, sinema ve statlara, "yeşil sertifika" göstermek koşuluyla alınacak izleyici sayısı artırılacak.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19'un kökenine ilişkin araştırmalarını yeniden başlatacak.
Birleşmiş Milletler (BM) Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), 2020'nin, Filistin yönetiminin İsrail işgali ve Kovid-19 nedeniyle 1994'te kurulduğundan bu yana yaşadığı en zor ekonomik yıl olduğunu bildirdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın bazı bölgelerinde Kovid-19 vakalarında artış yaşandığını söyledi.
Japonya'da, hafif semptom gösteren Kovid-19 hastalarının tedavisi için "sotrovimab" ilacının kullanımı onaylandı.

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Japonya'nın Kovid-19'a karşı aşılanmış yolcuların 1 Ekim sonrası ülkeye girişlerinde karantina koşullarını hafifleteceği bildirilirken, hükümet heyeti, Kovid-19'a karşı 19 eyalette uygulanan olağanüstü halin (OHAL) kaldırılmasını onayladı.
Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Kovid-19'un yayılmasını önlemek için ülke sınırlarının kapatılmasıyla 30 binden fazla hayatın kurtarıldığını ifade etti.
Avustralya'da ayrıca, 1 Kasım'dan itibaren Kovid-19 testlerinin evlerde de yapılabileceği açıklandı.
Zimbabve hükümeti, memurlara Kovid-19 aşısı yaptırma zorunluluğu getiren yasayı onayladı.
Pakistan'ın Kovid-19'la mücadele stratejisinin başındaki Planlama, Kalkınma ve Özel Girişimler Bakanı Asad Umar, 12 yaş ve üzerindeki çocuklara da Kovid-19 aşısı uygulanacağını açıkladı. Umar, okullarda aşılamayla ilgili çalışma başlatılacağını kaydetti.
Kenya'ya 210 bin 600 doz Pfizer Kovid-19 aşısının ulaştığı bildirildi.

 

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Son Güncelleme: 29.09.2021 09:54
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