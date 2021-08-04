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Dünya genelinde vaka sayısı 200 milyonu aştı

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 200 milyonu geçti. ABD vaka sayısında ilk sırada.

04 Ağustos 2021 Çarşamba 09:13
Dünya genelinde vaka sayısı 200 milyonu aştı

Koronavirüs verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya çapında salgında tespit edilen vaka sayısı 200 milyon 9 bin 415'e yükseldi.

ABD, 35 milyon 907 bin 196 ile en fazla vakanın olduğu ülke konumunda bulunuyor.

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Vaka sayısında ABD’yi 31 milyon 767 bin 481 ile Hindistan, 19 milyon 953 bin 501 ile Brezilya, 6 milyon 334 bin 195 ile Rusya, 6 milyon 178 bin 632 ile Fransa, 5 milyon 923 bin 820 ile İngiltere, 5 milyon 795 bin 665 ile Türkiye, 4 milyon 947 bin 30 ile Arjantin, 4 milyon 801 bin 50 ile Kolombiya ve 4 milyon 523 bin 310 ile İspanya izliyor.

15 milyondan fazla hasta tedavi altında

COVID-19 nedeniyle dünya genelinde 4 milyon 255 bin 434 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı 180 milyon 368 bin 732 kişiye ulaştı.

15 milyon 385 bin 249 COVID-19 hastasının tedavisi sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
DÜNYA COVID19Dünya Geneli Vaka Sayısı
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