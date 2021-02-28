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Dünya genelinde Kovid-19 vakalarında iyileşenlerin sayısı 90 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 90 milyonu aştı.

28 Şubat 2021 Pazar 17:00
Dünya genelinde Kovid-19 vakalarında iyileşenlerin sayısı 90 milyonu geçti
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Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 90 milyonu aştı.

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü ilk 4 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

Dünya genelinde virüs bulaşanlardan 90 milyon 218’i iyileşti.

ABD'de 19 milyon 632 bin 523, Hindistan'da 10 milyon 775 bin 169, Brezilya'da 9 milyon 386 bin 440 ve Rusya'da 3 milyon 811 bin 797 kişi virüsü yenmeyi başardı.

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Türkiye'de de Kovid-19 tespit edilen 2 milyon 565 bin 723 kişi sağlığına kavuştu.

İyileşenlerin sayısı İngiltere'de 2 milyon 846 bin 208, İspanya’da 2 milyon 647 bin 446, İtalya’da 2 milyon 398 bin 352, Almanya’da 2 milyon 248 bin 400, Kolombiya’da 2 milyon 145 bin 450, Arjantin’de 1 milyon 889 bin 87, Meksika’da 1 milyon 630 bin 2, Güney Afrika’da 1 milyon 429 bin 47’ye ve Polonya’da 1 milyon 422 bin 829’a ulaştı.

Dünya genelinde 21 milyon 914 bin 110 kişi halen tedavi altında bulunuyor.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelindeki vaka sayısı 114 milyon 453 bin 166’ya ulaşırken virüs nedeniyle 2 milyon 538 bin 838 kişi hayatını kaybetti.

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Son Güncelleme: 28.02.2021 17:54
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