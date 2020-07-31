Dünya genelinde Kovid-19 vakaları ve ölümler artıyor

DÜNYA GENELİNDEKİ GÜNLÜK VAKA SAYISI 29 TEMMUZ'DA 290 BİN 459'A ULAŞTI

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka ve ölüm sayıları yaz aylarında da artışını sürdürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelindeki günlük vaka sayısı 29 Temmuz'da 290 bin 459'a ulaştı. Bu, salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka artışı oldu. Kovid-19 vakalarını sayısı, salgının başlangıcından bu yana sürekli arttı. Yeni vaka sayılarında günden güne azalmalar görülmekle birlikte yukarı yönlü seyir değişmedi.

Dünya genelindeki vaka sayısı, 2 Nisan'da 1 milyonu, 15 Nisan'da 2 milyonu, 27 Nisan'da 3 milyonu, 9 Mayıs'ta 4 milyonu, 20 Mayıs'ta 5 milyonu, 30 Mayıs'ta 6 milyonu, 7 Haziran'da 7 milyonu, 15 Haziran'da 8 milyonu, 21 Haziran'da 9 milyonu, 27 Haziran'da 10 milyonu, 3 Temmuz'da 11 milyonu, 8 Temmuz'da 12 milyonu, 13 Temmuz'da 13 milyonu, 17 Temmuz'da 14 milyonu, 22 Temmuz'da 15 milyonu, 25 Temmuz'da 16 milyonu ve 28 Temmuz'da 17 milyonu aştı.

Vaka sayısının 1 milyondan 2 milyona çıktığı tarihler arasında 13 gün varken, bu aralık son milyonluk artışta 3 güne kadar indi.

ÖLÜMLER

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise vaka sayılarındaki artış gibi hızlı bir katlanma eğilimi görülmemekle birlikte toplam sayı artmaya devam etti.

Virüs nedeniyle ölenlerin günlük artışı 17 Nisan'da ulaştığı zirve noktasının ardından düşüşe geçmişken haziran başından bu yana yeniden yükselmeye başladı.

17 Haziran'da 8 bin 494 olan can kaybı sayısı, 25 Mayıs'ta 3 bin 371'e kadar gerilemişken, 22 Temmuz'da yeniden 7 bini aştı.

Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 9 Nisan'da 100 bini, 24 Nisan'da 200 bini, 13 Mayıs'ta 300 bini, 5 Haziran'da 400 bini, 26 Haziran'da 500 bini ve 18 Temmuz'da 600 bini geçti.

VİRÜSÜN BULAŞICILIĞI ARTARKEN, HASTALIK ETKİSİ DEĞİŞMEDİ

Bilim insanları ölüm sayısındaki artışta vaka sayısında artışa koşut bir katlanma görülmemesinin sebebinin Çin'de ortaya çıkan virüsün Çin'den dünyaya yayılırken mutasyon geçirmesi sonucu bulaşıcılığının artırmasına, buna karşın hasta edici etkisinin değişmemesine bağlıyor.

Haziran ayında "The Cell" dergisinde yayımlan bir araştırma virüsün dünya genelinde en çok rastlanan "D614G" adlı mutasyonunda, insan hücresine tutunmasını sağlayan "fonksiyonel sivri uçlarının" sayılarının büyük ölçüde arttığını ortaya koymuştu.

Araştırmada söz konusu değişimin virüsün hastalık etkisinin artırdığına dair bir bulgu olmadığı kaydedilmişti.

İYİLEŞENLER

Öte yandan vaka sayları ve ölümler artarken iyileşenlerin sayısı da arttı. Virüs bulaşan 17 milyon 213 bin 663 kişinin 10 milyon 726 bin 811'i sağlığına kavuştu.

İyileşenlerin sayısı 30 Nisan'da 1 milyonu, 20 Mayıs'ta 2 milyonu, 2 Haziran'da 3 milyonu, 13 Haziran'da 4 milyonu, 23 Haziran'da 5 milyonu, 2 Temmuz'da 6 milyonu, 8 Temmuz'da 7 milyonu, 15 Temmuz'da 8 milyonu, 21 Temmuz'da 9 milyonu, 26 Temmuz'da 10 milyonu aştı.

İyileşenlerin sayısının 1 milyondan 2 milyona çıktığı tarihler arasında 20 gün varken, bu süre son milyonluk artışta 5 güne kadar indi.

VAKALARIN YARISINDAN FAZLASI 4 ÜLKEDE

Öte yandan dünya genelindeki Kovid-19 vakalarının yüzde 55,5'i salgından en fazla etkilenen ABD, Brezilya, Hindistan ve Rusya'da görüldü.

4 milyon 568 bin 375 vaka ile ABD, 2 milyon 555 bin 518 ile Brezilya, 1 milyon 588 bin 129 ile Hindistan ve 834 bin 499 ile dünyada en fazla vaka görülen ilk dört ülke oldu.

Nüfus büyüklükleri nedeniyle virüsün yayılmasını önlemekte zorlanan 4 ülke, başlıca salgın öbekleri haline geldi.

Bunlar dışında Afrika kıtasında Güney Afrika ile Latin Amerika ülkeleri Meksika ve Peru'da yeni vakalardaki artış dikkati çekti.

EN FAZLA VAKA VE ÖLÜM KAYDEDİLEN ÜLKELER

29 Temmuz'da en fazla günlük vaka artışı kaydeden ülkeler şöyle sıralandı:

"Brezilya (70 bin 869), ABD (66 bin 921), Hindistan (52 bin 249), Güney Afrika (11 bin 362), Meksika (7 bin 208), Peru (5 bin 678) ve Rusya (5 bin 475).

29 Temmuz'da virüs nedeniyle en fazla ölümün kaydedildiği ülkeler ise şöyle sıralandı:

"ABD (1485), Brezilya (1554), Meksika (854), Hindistan (779), Güney Afrika (240), Peru (204), İran (169) ve Rusya (169)."

Çin'de ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelinde vaka sayısı 17 milyon 213 bin 663'e ulaşırken, 670 bin 909 kişi hayatını kaybetti.

Virüs bulaşan 10 milyon 726 bin 811 kişi iyileşti, 5 milyon 815 bin 943 kişinin ise tedavisi sürüyor.