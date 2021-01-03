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Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 85 milyonu geçti

03 Ocak 2021 Pazar 12:55
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 85 milyonu geçti
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DÜNYA GENELİNDE KOVİD-19 VAKA SAYISI 85 MİLYONU GEÇTİ

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 85 milyonu aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan salgında tespit edilen toplam vaka sayısı 85 milyon 27 bin 813’e yükseldi.

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ABD, 20 milyon 904 bin 701 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor.

Bu ülkeyi vaka sayısında 10 milyon 324 bin 631 ile Hindistan, 7 milyon 716 bin 405 ile Brezilya, 3 milyon 236 bin 787 ile Rusya, 2 milyon 643 bin 239 ile Fransa, 2 milyon 599 bin 789 ile İngiltere, 2 milyon 232 bin 35 ile Türkiye, 2 milyon 141 bin 201 ile İtalya, 1 milyon 936 bin 718 ile İspanya, 1 milyon 773 bin 540 ile Almanya, 1 milyon 666 bin 408 ile Kolombiya, 1 milyon 634 bin 834 ile Arjantin, 1 milyon 443 bin 544 ile Meksika, 1 milyon 312 bin 780 ile Polonya, 1 milyon 237 bin 474 ile İran, 1 milyon 88 bin 889 ile Güney Afrika, 1 milyon 74 bin 93 ile Ukrayna ve 1 milyon 18 bin 99 ile Peru izliyor.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 844 bin 685 kişi yaşamını yitirdi, 60 milyon 149 bin 687 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

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