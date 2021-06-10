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Dünya genelinde kovid-19 vaka sayısı 175 milyonu geçti

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya çapında salgında tespit edilen vaka sayısı, 175 milyon 184 bin 928'e yükseldi.

10 Haziran 2021 Perşembe 11:15
Dünya genelinde kovid-19 vaka sayısı 175 milyonu geçti
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ABD, 34 milyon 264 bin 727 ile en fazla vakanın olduğu ülke konumunda bulunuyor.

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Vaka sayısında bu ülkeyi 29 milyon 183 bin 121 ile Hindistan, 17 milyon 125 bin 357 ile Brezilya, 5 milyon 725 bin 492 ile Fransa, 5 milyon 306 bin 690 Türkiye, 5 milyon 156 bin 250 ile Rusya, 4 milyon 535 bin 754 ile İngiltere, 4 milyon 237 bin 790 ile İtalya, 4 milyon 38 bin 528 ile Arjantin, 3 milyon 715 bin 870 ile Almanya, 3 milyon 715 bin 454 ile İspanya, 3 milyon 635 bin 835 ile Kolombiya, 2 milyon 990 bin 714 ile İran, 2 milyon 876 bin 289 ile Polonya, 2 milyon 441 bin 866 ile Meksika, 2 milyon 219 bin 824 ile Ukrayna, 1 milyon 991 bin 203 ile Peru, 1 milyon 877 bin 50 ile Endonezya, 1 milyon 712 bin 939 ile Güney Afrika, 1 milyon 667 bin 560 ile Hollanda, 1 milyon 664 bin 382 ile Çekya, 1 milyon 445 bin 770 ile Şili ve 1 milyon 396 bin 798 ile Kanada izliyor.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 3 milyon 777 bin 328 kişi hayatını kaybetti, iyileşen hasta sayısı 158 milyon 707 bin 573 kişiye ulaştı.

Halen 12 milyon 700 bin 27 Kovid-19 hastası tedavi altında bulunuyor.
 

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Son Güncelleme: 10.06.2021 11:46
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