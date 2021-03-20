banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Nerde verdiğiniz sözler!
Nerde verdiğiniz sözler!
Öldürelim ama yiğidin de hakkını verelim
Öldürelim ama yiğidin de hakkını...
Üniversite sektörüne Covid-19 revizyonu gerekli
Üniversite sektörüne Covid-19 revizyonu gerekli
Dağılın
Dağılın
banner376

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 123 Milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 123 milyonu aştı.   

20 Mart 2021 Cumartesi 15:02
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 123 Milyonu geçti
banner337

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 123 milyonu aştı.   
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya çapındaki Kovid-19 salgınında tespit edilen vaka sayısı 123 milyon 2 bin 916'ya yükseldi.
ABD, 30 milyon 425 bin 787 ile en fazla vakanın olduğu ülke konumunda bulunuyor.
Vaka sayısında bu ülkeyi 11 milyon 877 bin 9 ile Brezilya, 11 milyon 555 bin 284 ile Hindistan, 4 milyon 447 bin 570 ile Rusya, 4 milyon 285 bin 684 ile İngiltere, 4 milyon 181 bin 607 ile Fransa, 3 milyon 332 bin 418 ile İtalya, 3 milyon 212 bin 332 ile İspanya, 2 milyon 971 bin 633 ile Türkiye, 2 milyon 645 bin 186 ile Almanya, 2 milyon 324 bin 426 ile Kolombiya, 2 milyon 234 bin 913 ile Arjantin, 2 milyon 187 bin 910 ile Meksika, 2 milyon 36 bin 700 ile Polonya, 1 milyon 786 bin 265 ile İran, 1 milyon 535 bin 423 ile Güney Afrika, 1 milyon 535 bin 218 ile Ukrayna, 1 milyon 459 bin 406 ile Çekya, 1 milyon 455 bin 788 ile Endonezya, 1 milyon 451 bin 645 ile Peru ve 1 milyon 186 bin 987 ile Hollanda izliyor.

banner341
2 MİLYON 715 BİN 361 ÖLÜ
Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 2 milyon 715 bin 361 kişi yaşamını yitirdi, 99 milyon 131 bin 550 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.
Halen 21 milyon 66 bin 464 Kovid-19 hastası tedavi altında bulunuyor.
 

banner360
Son Güncelleme: 20.03.2021 16:02
Anahtar Kelimeler:
Covid19KktcKoronovirüsVakaDünya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 14 ölü
Yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 14 ölü
Japonya'da 7,2 büyüklüğünde deprem
Japonya'da 7,2 büyüklüğünde deprem
Pakistan’da bir gazeteci başından vurularak öldürüldü
Pakistan’da bir gazeteci başından vurularak öldürüldü
Borrell: "Düzensiz göç, Avrupa sorunudur"
Borrell: "Düzensiz göç, Avrupa sorunudur"
DSÖ'den AstraZeneca açıklaması
DSÖ'den AstraZeneca açıklaması
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle 101 kişi hayatını kaybetti
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle 101 kişi hayatını kaybetti
Almanya’da Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci’ye liyakat nişanı verildi
Almanya’da Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci’ye liyakat nişanı verildi
Blinken, NATO Dışişleri Bakanları Zirvesi için Brüksel'e gidiyor
Blinken, NATO Dışişleri Bakanları Zirvesi için Brüksel'e gidiyor
Guterres: “Irkçılık bütün toplumların yüzleşmesi gereken bir sorun“
Guterres: “Irkçılık bütün toplumların yüzleşmesi gereken bir sorun“
Almanya Sağlık Bakanı, Avrupa'da henüz üçüncü dalgayı durduracak kadar aşı olmadığını söyledi
Almanya Sağlık Bakanı, Avrupa'da henüz üçüncü dalgayı durduracak kadar aşı olmadığını söyledi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim