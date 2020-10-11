Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1166
ALTIN
487.703
DOLAR
7.8443
STERLİN
10.2676
EURO
9.2684
Vaktidir gayrı
Neden mi Serdar Denktaş?
Oy namus ve vicdandır
Oy namus ve vicdandır
Evdeki hesap çarşıya uymazsa!?
Evdeki hesap çarşıya uymazsa!?
11 Ekim; Akıncı ve Denktaş…
11 Ekim; Akıncı ve Denktaş…
banner376

Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 37 milyon 475 bini geçti

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam vaka sayısı 37 milyon 475 bini geçti.

11 Ekim 2020 Pazar 17:19
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 37 milyon 475 bini geçti
banner337
banner351

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam vaka sayısı 37 milyon 475 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 77 bin 594 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı, dünya genelinde 37 milyon 475 bin 839'a çıkarken, virüs saptanan 28 milyon 117 bin 60 kişi sağlığına kavuştu. Ayrıca tedavisi devam eden 8 milyon 281 bin 185 vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 7 milyon 945 bin 505 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 219 bin 282 kişi hayatını kaybetti.

banner341
ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 300 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (7 milyon 53 bin 806), Brezilya (5 milyon 91 bin 840), Rusya (1 milyon 285 bin 84), Kolombiya (902 bin 747), İspanya (890 bin 367), Arjantin (883 bin 882), Peru (846 bin 88), Meksika (814 bin 328), Fransa (718 bin 873), Güney Afrika (690 bin 896), İngiltere (590 bin 844), İran (496 bin 253), Şili (479 bin 595), Irak (400 bin 124), Bangladeş (377 bin 73), İtalya (349 bin 494), Suudi Arabistan (338 bin 944), Filipinler (336 bin 926), Türkiye (334 bin 31), Endonezya (328 bin 952), Almanya (323 bin 453) ve Pakistan (318 bin 932)"

ABD'nin yanı sıra ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Brezilya (150 bin 236), Hindistan (108 bin 371), Meksika (83 bin 642), İngiltere (42 bin 760), İtalya (36 bin 140), Peru (33 bin 223), İspanya (32 bin 929), Fransa (32 bin 637), İran (28 bin 293), Kolombiya (27 bin 660), Arjantin (23 bin 581), Rusya (22 bin 454), Güney Afrika (17 bin 673), Şili (13 bin 272), Ekvador (12 bin 188), Endonezya (11 bin 765) ve Belçika (10 bin 175)."

banner360
Son Güncelleme: 11.10.2020 17:25
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aliyev: “Azerbaycan, tüm bunlara gereken yanıtı verecek“
Aliyev: “Azerbaycan, tüm bunlara gereken yanıtı verecek“
Abd'de Günlük Kovid-19 Vaka Sayısı Yeniden 50 Binin Üzerine Çıktı
Abd'de Günlük Kovid-19 Vaka Sayısı Yeniden 50 Binin Üzerine Çıktı
Hindistan'da Kovid-19 Salgınında Son 24 Saatte 918 Kişi Öldü
Hindistan'da Kovid-19 Salgınında Son 24 Saatte 918 Kişi Öldü
Delta kasırgası ABD'nin Louisiana eyaletini vurmaya başladı
Delta kasırgası ABD'nin Louisiana eyaletini vurmaya başladı
ABD'de 50 bin seçmene yanlış oy pusulası gitti
ABD'de 50 bin seçmene yanlış oy pusulası gitti
Azerbaycan ve Ermenistan'tan ateşkes kararı
Azerbaycan ve Ermenistan'tan ateşkes kararı
Lübnan'da yakıt deposunda patlama: 4 ölü
Lübnan'da yakıt deposunda patlama: 4 ölü
Suriye'deki orman yangınları kontrol altına alınamıyor
Suriye'deki orman yangınları kontrol altına alınamıyor
DSÖ COVID-19 aşı programına katılan ülkelerin sayısı 171'e çıktı
DSÖ COVID-19 aşı programına katılan ülkelerin sayısı 171'e çıktı
2020 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi belli oldu
2020 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi belli oldu

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim