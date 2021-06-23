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Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3,9 milyonu aştı

 

23 Haziran 2021 Çarşamba 18:15
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3,9 milyonu aştı
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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3,9 milyonu geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, en fazla can kaybı 617 bin 875 ile ABD'de kaydedildi. Can kayıplarında bu ülkeyi 504 bin 897 ile Brezilya, 390 bin 691 ile Hindistan, 231 bin 505 ile Meksika, 190 bin 906 ile Peru, 130 bin 895 ile Rusya, 128 bin 8 ile İngiltere, 127 bin 322 ile İtalya, 110 bin 829 ile Fransa ve 101 bin 302 ile Kolombiya izledi.

Virüs kaynaklı can kaybı sayısı dünya genelinde 3 milyon 900 bin 119'a ulaştı.

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Türkiye'de ise 22 Haziran itibarıyla toplam 49 bin 293 kişi yaşamını yitirdi.

İlk kez Çin'de Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Dünya genelinde 180 milyon 20 bin 356 vaka tespit edildi, virüs bulaşan 150 milyon 164 bin 778 bin 306 kişi iyileşti.

Halen 11 milyon 342 bin 931 hastanın tedavisi sürüyor.

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Son Güncelleme: 23.06.2021 19:14
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