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Dünya genelinde kaç vaka var?

KKTC,Güney Kıbrıs, Türkiye ve dünyada koronavirüs salgınında en son vaka sayıları..

20 Nisan 2021 Salı 08:30
Dünya genelinde kaç vaka var?
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"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 142 milyon 706 bin 917, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 3 milyon 43 bin 219 ,iyileşen kişi sayısı ise 121 milyon 222 bin 470.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 32 milyon 475 bin 43

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 15 milyon 314 bin 714,

- Brezilya 13 milyon 977 bin 713,

- Fransa 5 milyon 296 bin 222,

- Rusya 4 milyon 710 bin 690,

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- İngiltere 4 milyon 390 bin 783,

-Türkiye 4 milyon 323 bin 596,

- İtalya 3 milyon 878 bin 994,

- İspanya 3 milyon 428 bin 354,

-Almanya 3 milyon 164 bin 447,

-Yunanistan 316 bin 879,

-Güney Kıbrıs 57 bin 81,

-KKTC 5583.

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Anahtar Kelimeler:
Covid19KoronavirüsVaka Sayısı
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