Dünya Genelinde Covid-19 Ölümleri Bir Milyonu Aştı

Dünya genelinde, Covid-19 yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı bir milyonu geçerken, dünyanın birçok bölgesindeki vaka sayılarında görülen artış devam ediyor.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin topladığı verilere göre, ABD, Brezilya ve Hindistan'daki ölümler, bu sayının yaklaşık yarısını oluşturuyor.

Uzmanlar, gerçek ölü sayısının ise büyük ihtimalle çok daha fazla olduğu uyarısında bulunuyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ölü sayısını "akıl almaz" ve "kahreden bir dönüm noktası" diye tanımladı.

Genel Sekreter yayımladı video mesajda "Yine de her bir yaşamı önemini kaybetmemeli. Onlar anneydi, babaydı, eşti, kızkardeşti, erkek kardeşti, dostlardı, iş arkadaşlarıydı. Acımız bu hastalığın acımasızlığıyla katlanıyor" dedi.