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Dünya genelinde birçok önemli web sitesine bir süreliğine ulaşılamadı

Dünya genelinde birçok önemli web sitesine erişimi etkileyen kesintiye, güncellemedeki bir yazılım hatasının yol açtığı belirlendi. Bilişim şirketi Fastly, "Bu hatayı öngörmeliydik" açıklaması yaptı.

10 Haziran 2021 Perşembe 08:45
Dünya genelinde birçok önemli web sitesine bir süreliğine ulaşılamadı
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Beyaz Saray, İngiliz hükümeti, Amazon, CNN, Financial Times, Guardian ve New York Times...

Bunların da aralarında bulunduğu çok sayıda kurum ve kuruluşun web sitelerine bir saat ulaşılamadı.

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Piyasalarda kesinti yüzünden keskin düşüş yaşandı.

"Bu hatayı öngörmeliydik"

Sitelerin ortak sunucu sağlayıcısı Fastly adlı şirket, sistemde yazılım hatası olduğunu açıkladı. Şirket, mayıs ayındaki güncellemede yapılan hatanın, bir müşterinin seçenekleri değiştirmesiyle aktif hale gelerek kesintiye yol açtığını duyurdu.

Yazılım güncellemesindeki hatanın "test sürecinde anlaşılamadığını" vurgulayan şirket, "Kesintiyi tetikleyen belirli koşullar olsa da bunu öngörmeliydik" itirafında bulundu.  

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Anahtar Kelimeler:
Dünya Genelinde Yaşanan Internet Kesintisi
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