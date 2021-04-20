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Dünya genelinde 904 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bağışıklık sağlamak amacıyla bugüne dek 904 milyon 920 bin doz aşı yapıldı.

20 Nisan 2021 Salı 14:45
Dünya genelinde 904 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
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Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, ABD 209 milyon 410 bin doz ile dünyada en fazla aşı yapılan ülke olurken onu 192 milyon 130 bin ile Çin, 123 milyon 850 bin ile Hindistan, 42 milyon 780 bin ile İngiltere, 32 milyon 950 bin ile Brezilya, 21 milyon 950 bin ile Almanya, 20 milyon 284 bin ile Türkiye, 17 milyon 10 bin ile Fransa, 16 milyon 690 bin ile Endonezya, 16 milyon 170 bin ile Rusya, 15 milyon 240 bin ile İtalya, 14 milyon 240 bin doz ile Meksika, 13 milyon 160 bin ile Şili, 12 milyon 330 bin ile İspanya ve 10 milyon 330 bin ile İsrail izledi.
Nüfusa oranla her 100 kişide en fazla doz aşı yapılan ülke İsrail oldu. Uygulanan doz sayısının ülke nüfusunu aştığı İsrail'de her 100 kişiye düşen doz sayısı 119,32 oldu. Bu ülkeyi 114,09 doz ile Seyşeller, 97,37 ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 68,84 ile Şili, 63,32 ile Bahreyn, 63,03 ile San Marino, 63,02 ile İngiltere, 62,61 ile ABD, 62,20 ile Malta, 62,02 ile Butan, 58,49 ile Monako ve 57,97 ile Maldivler izledi.


TÜRKİYE EN ÇOK AŞI YAPILAN 7. ÜLKE
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 20 milyon 284 bin 500 doz Kovid-19 aşısı yapıldı. Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünya ülkeleri arasında 7. sırada yer alırken her 100 kişiye düşen aşı sayısı 23,68 oldu.
12 milyon 427 bin 659 kişiye ilk doz, 7 milyon 856 bin 841 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.


KUZEY-GÜNEY UÇURUMU

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Aşıların kıtalara göre dağılımında, Asya kıtası 411 milyon 390 bin aşı ile ilk sırada yer alırken onu 237 milyon 350 bin ile Kuzey Amerika ve 178 milyon 970 bin aşı ile Avrupa izledi.
Güney Yarım Küre'de yer alan kıta ve bölgeler ise kuzeydekilerin gerisinde kaldı. Güney Amerika'da 60 milyon 230 bin, Afrika'da 15 milyon 280 bin, Okyanusya'da 1 milyon 690 bin doz aşı yapıldı.
Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşılarının, biri hariç, tamamı iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla uygulanan doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlanmış olduğu anlamına gelmiyor.
Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak küresel salgına dönüştü.
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 142 milyon 752 bini aşarken virüs nedeniyle 3 milyon 44 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

 

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Son Güncelleme: 20.04.2021 15:35
Anahtar Kelimeler:
Kovid19 Aşısı
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