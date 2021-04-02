banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Hellimin tadı kaçmaya başladı!
Hellimin tadı kaçmaya başladı!
Türk Birliğinin şifreleri
Türk Birliğinin şifreleri
‘’BU’’ Zamanlar Kıbrıs
‘’BU’’ Zamanlar Kıbrıs
Tekerlekli koltuklar ağırlığınıza rağmen kolaycacık altınızdan çekilir
Tekerlekli koltuklar ağırlığınıza rağmen kolaycacık...
banner376
Flaş Haber
UBP MYK bugün toplanıyor
Kapat

Dünya genelinde 610 milyon dozdan fazla covid-19 aşısı yapıldı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bağışıklık sağlamak amacıyla 610 milyon dozdan fazla aşı yapıldığı bildirildi.

02 Nisan 2021 Cuma 12:30
Dünya genelinde 610 milyon dozdan fazla covid-19 aşısı yapıldı
banner337

Covid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, ABD 153 milyon 63 bin doz aşı ile dünyada en fazla aşı yapılan ülke olurken, onu 119 milyon 82 bin doz ile Çin, 68 milyon 79 bin doz ile Hindistan, 35 milyon 66 bin ile İngiltere, 20 milyon 7 bin ile Brezilya, 16 milyon 15 bin ile Türkiye, 13 milyon 77 bin ile Almanya, 12 milyon 23 bin ile Endonezya, 11 milyon 64 bin ile Rusya, 11 milyon 39 bin ile Fransa, 10 milyon 76 ile Şili, 10 milyon 6 bin ile İsrail izledi.
Nüfusa oranla her 100 kişide en fazla doz aşı yapılan ülke İsrail oldu. Şu ana dek uygulanan doz sayısının ülke nüfusunu aştığı İsrail'de her 100 kişiye düşen doz sayısı 116,18 oldu. Bu ülkeyi 103,8 doz ile Seyşeller, 84,84 ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 56,29 ile Şili, 52,53 ile İngiltere, 46,7 ile Monako, 45,94 ile ABD, 45,56 ile Bahreyn, 44,54 ile Maldivler izledi.
TÜRKİYE EN ÇOK AŞI YAPILAN 6. ÜLKE
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de 2 Nisan itibarıyla 16 milyon 380 bin 634 doz Kovid-19 aşısı yapıldı. Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünya ülkeleri arasında 6. sırada yer alırken, her 100 kişiye düşen aşı sayısı 19,15 oldu.
9 milyon 343 bin 819 kişiye ilk doz, 7 milyon 39 bin 815 kişiye ise ikinci doz aşılar uygulandı.
KUZEY-GÜNEY UÇURUMU

banner341
Aşıların kıtalara göre dağılımında, Asya kıtası 260 milyon 13 bin aşı ile ilk sırada yer alırken, onu 169 milyon 82 bin ile Kuzey Amerika ve 128 milyon 66 bin aşı ile Avrupa izliyor.
Güney Yarım Küre'de yer alan kıta ve bölgeler ise kuzeydekilerin gerisinde kaldı. Güney Amerika'da 39 milyon 35 bin, Afrika'da 11 milyon 42 bin, Okyanusya'da ise 778 bin 733 doz aşı yapıldı.
Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşılarının biri hariç tamamı iki doz halinde ve aralıklı olarak uygulanıyor. Dolayısıyla uygulanan doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlanmış olduğu anlamına gelmiyor.
Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak küresel salgına dönüştü.
Dünya genelinde vaka sayısı 130 milyon 206 bini aşarken, virüs nedeniyle 2 milyon 840 binden fazla insan yaşamını yitirdi.

 

banner360
Son Güncelleme: 02.04.2021 13:20
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tayvan'da yolcu treni tünelde raydan çıktı: En az 41 ölü
Tayvan'da yolcu treni tünelde raydan çıktı: En az 41 ölü
Bm: “Önlem alınmazsa 2030'a kadar bir milyar insan aşırı yoksulluğa sürüklenecek”
Bm: “Önlem alınmazsa 2030'a kadar bir milyar insan aşırı yoksulluğa sürüklenecek”
Japonya, Mısır'a heyet gönderecek
Japonya, Mısır'a heyet gönderecek
Biden dini liderlerden covid-19 aşısına teşvik konusunda yardım istedi
Biden dini liderlerden covid-19 aşısına teşvik konusunda yardım istedi
Venedik'te büyük yolcu gemilerine geçiş yasağı
Venedik'te büyük yolcu gemilerine geçiş yasağı
BioNTech tüm varyantlara karşı koruma sağlıyor
BioNTech tüm varyantlara karşı koruma sağlıyor
Fransa'da kamuya açık alanlarda alkole yasak
Fransa'da kamuya açık alanlarda alkole yasak
DSÖ'den Türkiye'ye övgü
DSÖ'den Türkiye'ye övgü
DSÖ: "Aşı organizasyonu kabul edilemez seviyede yavaş"
DSÖ: "Aşı organizasyonu kabul edilemez seviyede yavaş"
Pfizer ve BioNTech, Kovid-19 aşısının virüsü yüzde 91,3 oranında önlediğini açıkladı
Pfizer ve BioNTech, Kovid-19 aşısının virüsü yüzde 91,3 oranında önlediğini açıkladı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim