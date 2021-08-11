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Dünya genelinde 4 milyar 540 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

11 Ağustos 2021 Çarşamba 16:15
Dünya genelinde 4 milyar 540 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

TÜRKİYE, YAPILAN TOPLAM AŞI SAYISI BAKIMINDAN DÜNYADA 8. SIRADA YER ALDI

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı, 4 milyar 540 milyon dozu geçti.

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 1 milyar 810 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke olurken; bu ülkeyi 519 milyon 80 bin ile Hindistan, 352 milyon 550 bin ile ABD, 155 milyon 430 bin ile Brezilya, 105 milyon 680 bin ile Japonya, 95 milyon 800 bin ile Almanya, 86 milyon 780 bin ile İngiltere, 80 milyon 44 bin ile Türkiye, 78 milyon 150 bin ile Fransa, 76 milyon 930 bin ile Endonezya, 72 milyon 990 bin ile Meksika, 72 milyon 540 bin ile İtalya, 67 milyon 340 bin ile Rusya, 59 milyon 430 bin ile İspanya ve 50 milyon 850 bin ile Kanada izledi.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı, 4 milyar 540 milyon dozu aştı.

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TÜRKİYE, EN ÇOK AŞI YAPILAN 8. ÜLKE

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 80 milyon 44 bin 414 doz aşı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 8. sırada yer aldı. Ülke genelinde 42 milyon 857 bin 833 kişiye ilk doz, 31 milyon 37 bin 223 kişiye ikinci doz aşı uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 204 milyon 966 bini aştı, virüs nedeniyle 4 milyon 330 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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Son Güncelleme: 11.08.2021 17:29
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