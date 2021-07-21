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Dünya Genelinde 3 Milyar 690 Milyon Dozdan Fazla Kovid-19 Aşısı Yapıldı

Ankara, 21 Temmuz 21 (.): Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar, 3 milyar 690 milyon dozu aştı.

21 Temmuz 2021 Çarşamba 10:45
Dünya Genelinde 3 Milyar 690 Milyon Dozdan Fazla Kovid-19 Aşısı Yapıldı

Ankara, 21 Temmuz 21 (.): Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar, 3 milyar 690 milyon dozu aştı.

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 1 milyar 470 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke olurken; bu ülkeyi 411 milyon 850 bin ile Hindistan, 338 milyon 250 bin ile ABD, 124 milyon 110 bin ile Brezilya, 86 milyon 11 bin ile Almanya, 82 milyon 410 bin ile İngiltere, 71 milyon 920 bin ile Japonya, 63 milyon 826 bin ile Türkiye, 63 milyon 170 bin ile Fransa, 62 milyon 120 bin ile İtalya, 58 milyon 500 bin ile Endonezya, 54 milyon 540 bin ile Meksika, 52 milyon 920 bin ile Rusya, 51 milyon 23 bin ile İspanya, 45 milyon 680 bin ile Kanada, 32 milyon 920 bin ile Polonya, 27 milyon 430 bin ile Arjantin, 24 milyon 760 bin ile Şili ve 23 milyon 630 bin ile Kolombiya ve 21 milyon 780 bin ile Güney Kore izledi.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı, 3 milyar 690 milyon dozu geçti.

Nüfusa oranla en fazla doz aşı yapılan ülke, her 100 kişiye düşen 165,57 doz sayısı ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu.

BAE dahil 28 ülkede uygulanan doz sayısı nüfusu aştı. Her 100 kişiye uygulanan doz sayısı; Malta'da 164,5, Seyşeller'de 141,98, İzlanda'da 136,68, San Marino'da 132,640, Bahreyn'de 131,95, Uruguay'da 130,78, Şili'de 129,53, İsrail'de 127,1, Katar'da 123,54, İngiltere'de 121,40, Faroe Adaları'nda 123,65, Moğolistan'da 120,51, Kanada'da 121,3, Singapur'da 116,14, Danimarka'da 112,77, Belçika'da 111,89, İspanya'da 109,57, Hollanda'da 106,64, Maldivler'de 107,17, Macaristan'da 105,13, Lüksemburg'da 104,44, Almanya'da 102,78 ve İtalya'da 102,75, Monako'da 101,39, Çin'de 101,94, ABD'de 101,14, Avusturya'da 100,71 oldu.

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TÜRKİYE, EN ÇOK AŞI YAPILAN 8. ÜLKE

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 63 milyon 826 bin 100 doz aşı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 8. sırada yer alırken; her 100 kişiye düşen aşı sayısı 75,62 oldu. 39 milyon 32 bin 801 kişiye ilk doz, 21 milyon 135 bin 342 kişiye ikinci doz aşılar uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 191 milyon 899 bini aştı, 4 milyon 116 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

(AA/TUĞ/ŞEB)

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Son Güncelleme: 21.07.2021 15:29
Anahtar Kelimeler:
AşıCovid
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