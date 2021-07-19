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Dünya genelinde 3 milyar 630 milyon dozdan fazla aşı yapıldı

Dünya genelinde koronavirüse karşı uygulanan aşılar, 3 milyar 630 milyon dozu aştı. Türkiye, 63 milyon 139 bin 462 dozla 9. sırada yer aldı.

19 Temmuz 2021 Pazartesi 09:10
Dünya genelinde 3 milyar 630 milyon dozdan fazla aşı yapıldı

COVID-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin, 1 milyar 450 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke oldu.

Bu ülkeyi 404 milyon 930 bin ile Hindistan, 337 milyon 240 bin ile ABD, 123 milyon 790 bin ile Brezilya, 85 milyon 620 bin ile Almanya, 81 milyon 960 bin ile İngiltere, 66 milyon 710 bin ile Japonya, 63 milyon 170 bin ile Fransa, 63 milyon 139 bin ile Türkiye, 61 milyon 100 bin ile İtalya, 57 milyon 490 bin ile Endonezya, 53 milyon 920 bin ile Meksika, 52 milyon 470 bin ile Rusya, 50 milyon 240 bin ile İspanya, 45 milyon 30 bin ile Kanada, 32 milyon 790 bin ile Polonya, 26 milyon 930 bin ile Arjantin, 24 milyon 730 bin ile Şili ve 22 milyon 940 bin ile Kolombiya ve 21 milyon 560 bin ile Güney Kore izledi.

Dünya genelinde COVID-19'a karşı uygulanan aşı, 3 milyar 630 milyon dozu geçti.

Nüfusa oranla en fazla doz aşı yapılan ülke, her 100 kişiye düşen 165,23 doz sayısı ile Birleşik Arap Emirlikleri oldu.

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BAE dahil 24 ülkede uygulanan doz sayısı nüfusu aştı. Her 100 kişiye uygulanan doz sayısı; Malta'da 163,39, Seyşeller’de 141,98, İzlanda’da 136,68, San Marino’da 132,74, Bahreyn'de 131,36, Uruguay’da 129,90, Şili'de 129,36, İsrail’de 126,72, Katar'da 121,59, İngiltere’de 120,73, Faroe Adaları'nda 120,42, Moğolistan'da 119,76, Kanada’da 119,30, Singapur'da 113,68, Belçika'da 109,59, İspanya’da 107,45, Hollanda'da 106,64, Maldivler’de 106,51, Macaristan’da 105,13, Lüksemburg’da 102,34, Almanya’da 102,19 ve İtalya’da 101,06, ABD’de 100,84 oldu.

Türkiye, en çok aşı yapılan 9. ülke

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 63 milyon 139 bin 462 doz aşı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9. sırada yer alırken; her 100 kişiye düşen aşı sayısı 74,78 oldu. 38 milyon 913 bin 57 kişiye ilk doz, 20 milyon 605 bin 670 kişiye ikinci doz aşılar uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen koronavirüs aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 190 milyon 919 bini aştı, 4 milyon 101 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
Dünya Geneli Aşılama
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