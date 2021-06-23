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Dünya genelinde 2 milyar 750 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

 

23 Haziran 2021 Çarşamba 18:15
Dünya genelinde 2 milyar 750 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
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TÜRKİYE, 44 MİLYON 456 BİN 262 DOZ İLE 9. SIRADA YER ALDI

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşılar 2 milyar 750 milyon dozu aştı.

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 1 milyar 70 milyon doz ile en fazla aşı yapılan ülke olurken bu ülkeyi 319 milyon 220 bin ile ABD, 294 milyon 639 bin ile Hindistan, 90 milyon 80 bin ile Brezilya, 74 milyon 640 bin ile İngiltere, 68 milyon 170 bin ile Almanya, 48 milyon 990 bin ile Fransa, 47 milyon 170 bin ile İtalya, 44 milyon 456 bin doz ile Türkiye, 40 milyon 700 bin ile Meksika, 36 milyon 880 bin ile İspanya, 36 milyon 580 bin ile Endonezya, 35 milyon 980 bin ile Rusya, 34 milyon 390 bin ile Japonya, 33 milyon 70 bin ile Kanada, 27 milyon 80 bin ile Polonya ve 21 milyon 450 bin ile Şili izledi.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı 2 milyar 750 milyon dozu geçti.

Nüfusa oranla en fazla doz aşı yapılan ülke, her 100 kişiye düşen 146,73 doz sayısı ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu.

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BAE dahil 11 ülkede uygulanan doz sayısı nüfusu aştı. Her 100 kişiye uygulanan doz sayısı Malta'da 143,01, Seyşeller’de 140, San Marino'da 130,76, İsrail'de 123,15, Bahreyn'de 115,67, Şili'de 112,19, Moğolistan'da 110,83, İngiltere'de 109,95, İzlanda'da 104,57, 104,14 ile Uruguay ve 100,97 ile Katar oldu.

TÜRKİYE EN ÇOK AŞI YAPILAN 9. ÜLKE

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 44 milyon 456 bin 262 doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9. sırada yer alırken; her 100 kişiye düşen aşı sayısı 52,27 oldu. 29 milyon 813 bin 645 kişiye ilk doz, 14 milyon 642 bin 617 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 180 milyonu aştı, virüs nedeniyle 3 milyon 900 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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Son Güncelleme: 23.06.2021 19:17
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