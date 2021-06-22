Dünya genelinde 2 milyar 500 milyon dozdan fazla covid-19 aşısı yapıldı

Salgında vaka sayısı dünya genelinde 177 milyon 984 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 851 bine, iyileşenlerin sayısı 162 milyon 494 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 34 milyon 366 bini, Hindistan'da 29 milyon 746 bini, Brezilya'da 17 milyon 629 bini ve Fransa'da 5 milyon 747 bini geçti.

ABD yönetiminin şu anda geliştirilme aşamasında olan ve yıl sonuna kadar piyasaya sürülmesi beklenen, Kovid-19'un belirtilerini azaltan antiviral ilaçlar için 3 milyar dolardan fazla yatırım yapacağı belirtildi.

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde Kovid-19 tedavisini tamamlayan hastanın kaptığı enfeksiyonun muhtemelen ülkede ilk kez görülen "yeşil mantar" enfeksiyonu (aspergilloz) olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.

Fransa, salgını önlemek amacıyla seyahat kısıtlaması getirdiği "kırmızı ülkeler" listesinden Türkiye'yi çıkardı.

İngiltere'de son 24 saatte 11 bin 7 yeni vaka görülmesiyle şubat ayından beri ilk kez 11 bin sınırı aşıldı.

Avrupa Birliğinin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), onay verilmiş aşıların Kovid-19'un AB'de görülen tüm türlerine karşı koruduğunun görüldüğünü bildirdi.

Salgınla bağlantılı önlemleri ülke genelinde gevşeten Portekiz hükümeti, vaka sayılarında artışın olduğu başkent Lizbon'a serbest dolaşım kısıtlaması getirdi. Lizbon'da hafta sonu kente giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika'da vaka sayılarının son 1 haftada yüzde 30 artış gösterdiğini açıkladı.

Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, salgın nedeniyle ilan edilen olağanüstü halden ötürü faaliyeti durdurulan parlamentonun bir an önce yeniden açılması gerektiğini belirtti.

Pakistan’ın Afganistan’a, aralarında oksijen tüpü, yoğun bakım ünitesi, solunum cihazı, solunum yetmezliği tedavisinde kullanılan BPAP cihazı, X-ray cihazı, kişisel koruyucu ekipman ve ilgili malzemelerin bulunduğu yardım malzemeleri gönderdiği bildirildi.

Nepal Sağlık Bakanı Sher Bahadur Tamang, vakaların büyük ölçüde azaldığını ancak ülkedeki aşı ihtiyacının devam ettiğini belirtti.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, gelecek hafta itibarıyla 300 bin eğitim çalışanına aşı uygulanmasının planlandığı bildirildi.