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Dünya genelinde 1,9 milyar dozdan fazla aşı uygulandı

Dünya genelinde koronavirüse karşı bugüne dek 1,9 milyar dozdan fazla aşı uygulandı. Vaka sayısı ABD'de 34 milyon 43 bini, Hindistan'da 28 milyon 161 bini, Brezilya'da 16 milyon 515 bini ve Fransa'da 5 milyon 666 bini geçti.

01 Haziran 2021 Salı 08:45
Dünya genelinde 1,9 milyar dozdan fazla aşı uygulandı
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Dünya genelinde koronavirüs (Covid-19) salgınında vaka sayısı 171 milyon 251 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 561 bine, iyileşenlerin sayısı 153 milyon 545 bine ulaştı.

Vaka sayısı ABD'de 34 milyon 43 bini, Hindistan'da 28 milyon 161 bini, Brezilya'da 16 milyon 515 bini ve Fransa'da 5 milyon 666 bini geçti.

1,9 milyar dozdan fazla aşı uygulandı

Dünya genelinde Covid-19'a karşı bugüne dek 1,9 milyar dozdan fazla aşı uygulandı.

Belçika'da 18 yaşından büyük kişilerin yarısına Covid-19'a karşı en az bir doz aşı yapıldı. Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün (Sciensano) verilerine göre, ülkede 4,6 milyon kişi en az bir doz Covid-19 aşısı oldu. Bu sayının 11,4 milyon nüfuslu ülkede yetişkin nüfusun yarısına karşılık geldiği bildirildi.

Almanya'da test sayılarıyla ilgili usulsüzlük yapan merkezlere soruşturma açıldı
Almanya'da hızlı testlerin ücretsiz yapıldığı Covid-19 test merkezlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla soruşturma açıldığı bildirildi.

Almanya'da ayrıca, Covid-19 tespitine yönelik hızlı testlerin ücretsiz yapıldığı merkezlerde usulsüzlükler olduğunun ortaya çıkmasının ardından yönetmelikte değişikliğe gidilmesine karar verildi.

Fransa, Covid-19 "sağlık kartı" uygulamasını içeren yasaya onay verdi

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Fransa'da Anayasa Konseyi, Covid-19 salgını nedeniyle ilan edilen acil sağlık durumunun sonlandırılması ve Covid-19 "sağlık kartı" uygulamasını içeren yasaya onay verdi.

Gürcistan, Ukrayna ve Moldova başbakanlarının, Covid-19'a karşı aşı sağlanmasına destek olması için Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e ortak mektup gönderdikleri bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Covid-19 salgınını sona erdirmek için yapılacak daha çok işlerinin olduğunu belirterek, dünya genelinde nüfusun yüzde 10'unun eylül sonu, yüzde 30'unun da yıl sonuna kadar aşılanması çağrısında bulundu.

Malezya'da Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle 1-14 Haziran tarihleri arasında uygulanacak tam karantina kapsamında alışveriş merkezlerinin kapalı tutulacağı açıklandı.

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde Covid-19 vakalarının artmasının ardından kentten ayrılmak isteyenlerden negatif sonuçlu testi de içeren bazı seyahat önlemleri alındı.

Karayip ülkesi Haiti'de Covid-19 salgınının etkisiyle yetersiz beslenen çocukların sayısının iki kattan fazla artmasının beklendiği bildirildi.

Burkina Faso'ya ilk Covid-19 aşıları ulaştı

Vietnam yönetimi, artan Covid-19 vakalarını kontrol altına almak için ülkenin en büyük kenti Ho Chi Minh'e 9 milyon kişiye Covid-19 testi yapılmasının planlandığını açıkladı.

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Covid-19 salgınından geçen yıldan beri oldukça olumsuz etkilenen ülke ekonomisinin hızlı bir şekilde toparlanmaya başladığını söyledi.

Burkina Faso, Covid-19 salgınıyla mücadelede kullanılacak aşıların ilk dozunu teslim aldı. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında gönderilen 115 bin doz AstraZeneca aşısının ülkeye ulaştığı bildirildi. 

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Anahtar Kelimeler:
Covid19AşılamaKoronavirüsle Mücadele
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