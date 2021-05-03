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Dünya genelinde 1,15 milyardan fazla doz covid-19 aşısı yapıldı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı bağışıklık sağlamak amacıyla bugüne dek 1 milyar 150 milyondan fazla doz aşı uygulandı.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 14:30
Dünya genelinde 1,15 milyardan fazla doz covid-19 aşısı yapıldı
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Covid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 270 milyon 410 bin doz ile dünyada en fazla aşı yapılan ülke olurken onu 243 milyon 460 bin ile ABD, 157 milyon 198 bin ile Hindistan, 49 milyon 290 bin ile İngiltere, 43 milyon 40 bin ile Brezilya, 28 milyon 770 bin ile Almanya, 23 milyon 301 bin ile Türkiye, 22 milyon 70 bin ile Fransa, 20 milyon 380 bin ile İtalya, 20 milyon 70 bin ile Endonezya, 19 milyon 930 bin ile Rusya, 18 milyon 80 bin ile Meksika, 16 milyon 360 bin ile İspanya, 14 milyon 840 bin ile Şili, 13 milyon 650 bin ile Kanada, 11 milyon 880 bin ile Polonya, 10 milyon 610 bin ile Bileşik Arap Emirlikleri (BAE) ve 10 milyon 500 bin ile İsrail izledi.
Nüfusa oranla her 100 kişide en fazla doz aşı yapılan ülke Seyşeller oldu. Uygulanan doz sayısının ülke nüfusunu aştığı Seyşeller’de, her 100 kişiye düşen doz sayısı 128,98 oldu.
Bu ülkeyi 121,31 doz ile İsrail, 107,28 ile BAE, 85,36 ile San Marino, 77,65 ile Şili, 75,94 ile Malta, 73,61 ile Maldivler, 73,24 ile Bahreyn, 72,8 ile ABD, 72,6 ile İngiltere, 62,26 ile Butan, 62,15 ile Monako, 61,82 ile Macaristan, 54,81 ile Katar, 52,8 ile Uruguay ve 51,82 ile Sırbistan izledi.


TÜRKİYE EN ÇOK AŞI YAPILAN 7. ÜLKE
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 23 milyon 301 bin 911 doz Covid-19 aşısı yapıldı. Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 7. sırada yer alırken her 100 kişiye düşen aşı sayısı 27,15 oldu.
13 milyon 937 bin 648 kişiye ilk doz, 9 milyon 364 bin 263 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.


KUZEY-GÜNEY UÇURUMU

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Aşıların kıtalara göre dağılımında, Asya kıtası 544 milyon 640 bin aşı ile ilk sırada yer alırken onu 280 milyon 610 bin ile Kuzey Amerika ve 227 milyon 260 bin ile Avrupa izledi.
Güney Yarım Küre'de yer alan kıta ve bölgeler ise kuzeydekilerin gerisinde kaldı. Güney Amerika'da 76 milyon 540 bin, Afrika'da 17 milyon 830 bin, Okyanusya'da 2 milyon 540 bin doz aşı yapıldı.
Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Covid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla uygulanan doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlanmış olduğu anlamına gelmiyor.
Covid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak küresel salgına dönüştü.
Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 153 milyon 562 bini aşarken virüs nedeniyle 3 milyon 217 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

 

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Son Güncelleme: 03.05.2021 15:14
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