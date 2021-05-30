Dünya genelinde 1 Milyar 840 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Vaka sayısı ABD'de 34 milyon 24 bini, Hindistan'da 27 milyon 892 bini, Brezilya'da 16 milyon 392 bini ve Fransa'da 5 milyon 657 bini geçti.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı bugüne dek 1 milyar 840 milyon dozdan fazla aşı uygulandı.

Hollanda'da hükümet, salgınla mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan tedbirlerde 28 Nisan'da başlayan gevşeme planında üçüncü aşamaya 5 Haziran'da geçileceğini açıkladı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de salgına karşı alınan tedbirler protesto edildi.

Japonya, salgın karşısında Hindistan'da sağlık sistemini desteklemek amacıyla bu ülkeye 14,8 milyon dolarlık acil yardım göndereceğini açıkladı.

Tokyo Valisi Koike Yuriko, iki aydan az süre kalan Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunlarının salgın sebebiyle yeniden ertelenmesinin zor bir seçenek olduğunu belirtti.

Malezya'da son 24 saatte 8 bin 290 kişide virüs tespit edilmesiyle, salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka artışı kayıtlara geçti.

Suudi Arabistan, salgın tedbirleri kapsamında 4 ay önce uygulamaya başladığı seyahat yasağı kararını 11 ülke için kaldırdığını açıkladı.

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde yerel hükümet, Guangcou kentinin Livan bölgesindeki bir mahallede artan vakalar nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Afganistan'ın 16 vilayetinde salgın tedbirleri kapsamında devlete ait ve özel tüm eğitim kurumları 2 haftalığına tatil edildi.

Vietnam Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'un İngiltere ve Hindistan türlerinin özelliklerini barındıran hibrit versiyonunun saptandığını duyurdu.

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), salgın nedeniyle geçen yıl başlattığı maçlarda 5 oyuncu değişikliği kuralını, 2022 yılının sonuna kadar uzattı.