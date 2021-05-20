Dünya genelinde 1 milyar 530 milyondan fazla doz covid-19 aşısı yapıldı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bugüne dek 1 milyar 530 milyondan fazla doz aşı uygulandı.

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 435 milyon 690 bin doz ile dünyada en fazla aşı yapılan ülke olurken, onu 275 milyon 540 bin ile ABD, 185 milyon 190 bin ile Hindistan, 57 milyon 360 bin ile İngiltere, 54 milyon 330 bin ile Brezilya, 41 milyon 500 bin ile Almanya, 29 milyon 670 bin ile Fransa, 28 milyon 380 bin ile İtalya, 26 milyon 884 bin ile Türkiye, 24 milyon 520 bin ile Rusya, 23 milyon 300 bin ile Meksika, 23 milyon 260 bin ile Endonezya ve 22 milyon 590 bin ile İspanya izledi.

Nüfusa oranla her 100 kişide en fazla doz aşı yapılan ülke Seyşeller olurken, uygulanan doz sayısının ülke nüfusunu aştığı ülkede her 100 kişiye düşen doz sayısı 133,77 oldu. Bu ülkeyi 121,74 doz ile İsrail, 117,23 ile BAE, 116,86 ile San Marino, 97,5 ile Malta, 88,56 ile Bahreyn, 87,55 ile Şili, 84,49 ile İngiltere, 83,55 ile Maldivler, 82,39 ile ABD, 78,31 ile Macaristan, 75,3 ile Moğolistan ve 73,24 ile Katar takip etti.

TÜRKİYE EN ÇOK AŞI YAPILAN 9. ÜLKE

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 26 milyon 884 bin 754 doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9. sırada yer alırken, her 100 kişiye düşen aşı sayısı 31,46 oldu. 15 milyon 409 bin 514 kişiye ilk doz, 11 milyon 475 bin 240 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 165 milyona yaklaşırken, virüs nedeniyle 3 milyon 421 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.



