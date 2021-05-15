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Dünya genelinde 1 milyar 414 milyondan fazla aşı yapıldı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bugüne dek 1 milyar 414 milyondan fazla doz aşı uygulandı.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 15:45
Dünya genelinde 1 milyar 414 milyondan fazla aşı yapıldı
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Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 366 milyon 910 bin doz ile dünyada en fazla aşı yapılan ülke olurken onu 268 milyon 438 bin ile ABD, 180 milyon 457 bin ile Hindistan, 54 milyon 800 bin ile İngiltere, 52 milyon 93 bin ile Brezilya, 39 milyon 414 bin ile Almanya, 27 milyon 460 bin ile Fransa, 26 milyon 490 bin ile İtalya, 25 milyon 707 bin ile Türkiye, 23 milyon 290 bin ile Rusya, 22 milyon 620 bin ile Endonezya, 21 milyon 990 bin ile Meksika, 21 milyon 680 bin ile İspanya, 17 milyon 730 bin ile Kanada, 16 milyon 470 bin ile Şili, 15 milyon 510 bin ile Polonya, 11 milyon 450 bin ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 11 milyon 310 bin ile Suudi Arabistan, 10 milyon 530 bin ile İsrail ve 10 milyon 490 bin ile Fas izledi.

Nüfusa oranla her 100 kişide en fazla doz aşı yapılan ülke Seyşeller olurken uygulanan doz sayısının ülke nüfusunu aştığı Seyşeller'de her 100 kişiye düşen doz sayısı 131,28.

Bu ülkeyi 121,62 doz ile İsrail, 115,73 ile BAE, 110,75 ile San Marino, 92,16 ile Malta, 86,15 ile Şili, 85,1 ile Bahreyn, 81,99 ile Maldivler, 81,66 ile İngiltere, 80,26 ile ABD, 73,6 ile Macaristan, 73,15 ile Moğolistan, 68,61 ile Katar, 66,09 ile Monako, 64,69 ile Uruguay, 62,46 ile Butan, 59,7 ile İzlanda ve 57,55 ile Sırbistan izledi.

TÜRKİYE EN ÇOK AŞI YAPILAN 9. ÜLKE

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Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 25 milyon 707 bin 204 doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9. sırada yer alırken her 100 kişiye düşen aşı sayısı 30,31 oldu. 14 milyon 908 bin 577 kişiye ilk doz, 10 milyon 798 bin 627 kişiye ikinci doz aşı uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 162 milyon 610 bini aşarken virüs nedeniyle 3 milyon 373 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

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Son Güncelleme: 15.05.2021 16:33
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