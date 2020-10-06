Dünya ekonomisi için 100 yılın en kötü krizi uyarısı

Business Twenty'nin (B20) Başkanı Yousef Al-Benyan, global ekonominin son 100 yılın en kötü krizi ile karşı karşıya olduğuna işaret ederek, acilen reformlar yapılması gerektiğini ifade etti.







G20 liderlerini "Geniş tabanlı ve cesur" adımlar atmaları gerektiğini belirten Al-Benyan "Gelecek iki yılda ekonomik toparlanma gelişirken, aşağı yönlü riskler yüksek kalmaya devam edecek" dedi.