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"Dünya dışı canlıların varlığı ciddiye alınmaya başlandı"

ABD İstihbarat Topluluğu, yıllardır gökyüzünde görülen UFO raporunu yayınladı. 2004 yılından beri görülen 144 vakaya yer verilen raporda, söz konusu vakaların 143'ü tanımlanamaz ve tehlikeli olarak açıklandı. Ancak yine de verilerin yeterleri ve belirsiz olması nedeniyle cisimlere kesin olarak UFO denilemeyeceği söylendi. Buna rağmen rapor, ABD hükümetinin UFO'ların varlığını kabul etmesi için önemli bir adımı temsil ediyor.

26 Haziran 2021 Cumartesi 19:30
"Dünya dışı canlıların varlığı ciddiye alınmaya başlandı"
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ABD'de gökyüzünde görülen ve UFO (tanımlanamayan uçan cisim) olarak adlandırılan cisimlerle ilgili merakla beklenen rapor yayınlandı. ABD İstihbarat Topluluğu tarafından yayınlanan raporda, askeri pilotlar tarafından çekilen uçan cisimlerin, UFO'ların varlığı kabul edilirken, 'insan dışı yaratık' olarak tanımlanabilmeleri için yeterli veriye sahip olunmadığı belirtildi. Kongreye sunulan ve kamuoyuna açıklanan raporda, 2004 yılına kadar dayanan 144 vaka yer aldı. Rapor çok az soruya yanıt verse de ABD hükümetinin, gökyüzündeki gizemli cisimlerin varlığını kabul etmesi açısından önem taşıyor.

"KESİN SONUÇLAR ÇIKARMAMIZI ENGELLİYOR"

Pentagon'un UFO terminolojisinin kullanıldığı 9 sayfalık ön raporda, "Tanımlanamayan hava olayları (UAP) hakkında sınırlı miktarda iyi raporlama yapılmış olması, UAP'nin doğası veya amacı hakkında kesin sonuçlar çıkarmamızı engelliyor" denildi.

ULUSAL GÜVENLİĞE YÖNELİK BİR TEHDİT OLUŞTURABİLİR

Ancak bu güçlüğe rağmen raporda, bu nesnelerin "açıkça bir uçuş güvenliği sorunu oluşturduğu ve ABD ulusal güvenliğine yönelik tehdit oluşturabileceği" sonucuna varıldığı belirtildi. Raporda, "Güvenlik endişeleri, öncelikle havacıların giderek daha karmaşık hale gelen hava sahası ile mücadelesine odaklanıyor. UAP, potansiyel bir düşmanın çığır açan veya yıkıcı bir teknoloji geliştirdiğine yönelik kanıt teşkil ediyorsa ulusal bir güvenlik sorununu da temsil eder" ifadeleri yer aldı.

144 VAKADAN 143'Ü SINIFLANDIRILAMADI

Raporda, hükümetin "tanımlanamayan hava olayı" olarak tanımladığı 144 raporu inceleyerek, cisimleri kuşlar veya hava balonları, doğal atmosfer olayları, ABD hükümeti veya endüstrisinin geliştirdiği programlar, yabancı düşman sistemleri ve diğer olmak üzere 5 sınıfa ayırılmaya çalışılıyor. Bir vakada nesnenin büyük, sönen bir balon olduğunun saptandığı fakat diğer vakaların açıklanamadığı bildirildi. Açıklanamayan 143 vakada, gözlemlerin kategorize etmek için gerekli verilerden yoksun olduğu kaydedildi. Söz konusu olaylara ilişkin bilgilerin, incelemeye uygun hiçbir teknik veri içermediği ve yalnızca pilotların sözlü hatıralarından oluştuğu da belirtildi. Bu gözlemlerin, sensör hataları veya gözlemcinin yanlış algılamasından kaynaklanmış olabileceği ifade edildi.

"ENDİŞELERİ YILLARCA GÖZ ARDI EDİLDİ"

Raporun gizli versiyonunu gören Kongre yetkilileri, detaylı açıklamaların bulunmaması nedeniyle hayal kırıklıklarını dile getirirken, raporun yanıtladığından daha fazla soru ortaya çıkardığını söyledi.

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Raporda, uzaylı yaşamın dünyayı ziyaret etmesinden çok ABD'nin hava sahasında Rusya veya Çin'in yeni bir teknoloji kullanıyor olabileceği ihtimalinin getirdiği endişe üzerinde durulması UFO uzmanlarının hayallerini suya düşürdü. Söz konusu raporun, ABD hükümetinin dünya dışı yaşamla temas kurduğuna dair kesin kanıt sunacağını uman UFO uzmanları hayal kırıklığına uğrarken, Floridalı Cumhuriyetçi Senato Başkan Yardımcısı Marco Rubio, "Yıllarca, ülkemizi savunmaları konusunda güvendiğimiz insanlar, üstün yeteneklere sahip tanımlanamayan cisimlerle karşılaştıklarını bildirdiler ve endişeleri yıllarca göz ardı edildi, onlarla alay edildi" dedi.

"RAPORLAR TATMİN EDİCİ OLMAYACAK"

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'nden Demokrat Jim Himes, "Eğer bu bir düşman ise 'bunu biliyoruz ve bunu bilmiyoruz' deme konusunda gerçekten dikkatli olmamız konusunda çok hassaslar. Rapor bu nedenle pek tatmin edici olmayacak" ifadeleri kullandı.

İstihbarat Komitesi'nin yaptığı açıklamada "Bu rapor, bu olayların tanımlanmasında önemli bir ilk adım ancak sadece bir 'ilk adım'. ABD Savunma Bakanlığı ve İstihbarat Topluluğu'nun, söz konusu hava tehditlerinin ciddi bir ulusal güvenlik sorunu oluşturup oluşturmadığını gerçekten anlayabilmesi için daha yapacak çok iş var" ifadeleri yer aldı.

"KAYDA DEĞER BİR ŞEKİLDE HIZLI İLERLİYORLAR"

Adı açıklanmayan üst düzey bir ABD'li yetkili, "Veriler bizi nereye götürürse oraya gideceğiz. Gördüklerimizin fiziksel olarak var olduğuna inanıyoruz" dedi. ABD'li yetkili, raporda ele alınan 144 gözlemin çoğunun ABD Donanması pilotları tarafından kaydedildiğini belirterek, "Cisimlerin rüzgarda sabit kaldığı, rüzgara karşı hareket ettiği, ani manevra yaptığı veya fark edilebilir bir tahrik aracı olmaksızın kayda değer bir hızda hareket ettiği görüldü" dedi.

ABD HÜKÜMETİ UFO MESELESİNİ CİDDİYE ALMAYA BAŞLADI

Rapora ilişkin ABD medyasında çıkan haberlerde, hükümetin, Pentagon'daki bürokratik savaşlar ve bazı Kongre üyelerinden gelen baskılar da dahil olmak üzere yıllarca süren iç çatışmalardan sonra uzun süredir kenarda kalan bir mesele olan UFO'ları nihayet ciddiye almaya başladığı belirtildi.

RAPOR, TRUMP DÖNEMİNDE İSTENMİŞTİ

Raporun hazırlanması, Aralık 2020'de eski ABD Başkanı Donald Trump'ın geniş istihbarat mevzuatının bir parçası olarak Kongre tarafından talep edilmişti. Söz konusu rapor, konuyla ilgili ilk resmi ABD hükümeti raporu değil. Daha önce 1969'da da 12 bin 618 gözlemin derlendiği bir UFO araştırması gerçekleştirilmişti.

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