Dünya'da 172 milyon kişi işsiz, 2 milyar işçi kayıt dışı çalışıyor

Geride bıraktığımız 2018'de milyonlarca kişi kötü istihdam koşullarının olduğu işlerde istemediği halde çalışmak zorunda kaldı. Uluslararası Çalışma Örgütü'ne (ILO) göre geçen yıl işsizliğin yanı sıra işgücü piyasasının en önemli sorunu insani olmayan çalışma şartları.

Çalışma Örgütü'nün 'Dünya'da İstihdam ve Sosyal Görünüm 2018' raporu geçen yıl 3.3 milyar kişiye ulaşan çalışanların büyük kısmının işlerinde sağlık, güvenlik ve eşitlikte gerekli fırsatlara ve ihtiyaçlara sahip olmadığına dikkat çekti.

Raporda işsizliğin azaltılmasında kaydedilen ilerlemenin çalışma koşullarının iyileştirilmesine yansımadığı ve mevcut gidişatta 'makul işe' sahip olmanın birçok ülke için gerçekçi olmayan bir hedef haline geldiği uyarısı yapılıyor.

700 milyon kişi 'çok kötü' çalışma koşullarına sahip

Erkeklerin yüzde 75'i kadınların ise yüzde 48'inin çalışma hayatında yer aldığına dikkat çekilen raporda kadınların işgücüne katılımının önünde hala büyük zorluklar yaşandığı vurgulanıyor.

Rapora göre 700 milyon kişi 'çok kötü' şartlarda çalışıyor. Kayıt dışı çalışanların sayısı 2 milyar. Bu da dünyada istihdam piyasasının yüzde 61'ine denk düşüyor. Ayrıca 25 yaş altı her 6 gençten biri ne eğitim alıyor ne de çalışıyor.

2018'de küresel işsizlik sayısı 172 milyona çıktı. 2019 ve 2020 yıllarında işsizliğin birer milyon artarak 174 milyona ulaşması bekleniyor.

Raporda son 30 yılda olumlu yönde görülen ilerlemelere de değiniliyor. Buna göre işsizlik birçok ülkede azalmaya devam ederken, özellikle orta gelirli ülkelerde eğitime katılım oranı yükseliyor.

Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) 12 Şubat 2019 verilerine göre Türkiye’de son bir yılda 1.3 milyon kişi daha işsiz kalırken toplam işsiz sayısı 3.8 milyona yükseldi.