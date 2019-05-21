Dünya çekirgeler ile hayatta kalacak!

Eskiden çiğ balık, kale ya da chia tohumunun bu kadar popüler olacağını tahmin etmezdik, ancak çoktan bu yiyecekler gerek öğle yemeklerinde gerek smoothie'lerde yerini almış vaziyette.

Peki sizce yemek yeme alışkanlığımız kızarmış çekirgeleri de içerek şekilde değişebilir mi? Bu hafta İngiltere'nin başkenti Londra'daki bir suşi lokanta zinciri olan Abokado, çekirgeleri yemek menüsüne ekleyerek bu yiyeceğin hem sağlıklı hem de sürdürülebilir olduğunu belirtti.

BBC'nin Newsbeat ekibinden Lindsay Brown, çekirgelerin ya da böceklerin nasıl yeme alışkanlıklarımızı değiştirebileceğini kaleme aldı. Abokado'nun müdürü Kara Alderin, birkaç yıl içinde böceklerin her gün yediğimiz yiyeceklerin içinde yerini alacağını düşünüyor.

Diğer yandan dünyanın dört bir yanında 2 milyar kişi halihazırda böcek yiyor. Buna entomofagi deniyor. Bazı böceklerin tamamını yiyebiliyorsunuz, ancak mesela ineklerin sadece yüzde 40'ı tüketilebiliyor. 2013'te yayımlanan bir Birleşmiş Milletler raporu, böcek yemenin beslenmeye yardımcı olacağını ve kirliliği azaltacağını öne sürüyor.

Imperial College London'dan Dr. Tilly Collins, böcek yemenin yaygınlaşmasını umduğunu, çünkü bunun çevreye çok büyük faydalarının olduğunu söylüyor:

"Batı'da şu an yediğimiz miktarda eti yemeye devam edemeyeceğimiz için sürdürülebilirlik gittikçe zorlaşıyor. Gelişmekte olan ülkelerde ise gıda güvenliği bir sorun olduğu için böcek yemek ciddi bir besin kaynağı olabilir."

Böcek yetiştiriciliği için hayvan yetiştiriciliğinden çok daha az miktarda toprak, besin ve su kullanılıyor; aynı zamanda ineklerin saldığı metandan yüzde 80 daha az metan gazı böcekler tarafından salınıyor.