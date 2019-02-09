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Dünya Bankası'ndan Nijerya'ya 611 milyon dolar eğitim desteği

Dünya Bankası'ndan Nijerya'ya 611 milyon dolar eğitim desteği

09 Şubat 2019 Cumartesi 15:44
Dünya Bankası'ndan Nijerya'ya 611 milyon dolar eğitim desteği

Nijerya Eğitim Bakanı Adamu Adamu, ülkede eğitim sisteminin güçlendirilmesi için Dünya Bankasının 611 milyon dolar destek verdiğini söyledi.

Adamu, Herkes İçin Daha İyi Eğitim Hizmeti Sağlama Programı'nda yaptığı konuşmada, Nijerya'ya eğitim alanında verilen 611 milyon dolarlık destekten dolayı Dünya Bankası yetkililerine teşekkür etti. 

Program ile okula gidemeyen çocuk sayısını azaltmayı amaçladıklarını dile getiren Adamu, Boko Haram saldırıları, çatışmalar ve kaçırma olayları nedeniyle milyonlarca öğrencinin okula gidemediğine dikkati çekti. 

Bakan Adamu, "Dünya Bankasının desteğiyle yürütülen program, Nijerya'nın kuzey eyaletleri başta olmak üzere 17 eyaletinde uygulanacak." dedi. 

Nijerya Eğitim Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) iş birliğinde hazırlanan rapora göre, ülkede Boko Haram saldırıları ve çeşitli nedenlerle 13,2 milyon çocuk okula gidemiyor.

 


Son Güncelleme: 09.02.2019 18:58
Anahtar Kelimeler:
Dünya Bankası Nijerya
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