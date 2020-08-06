Dünya Bankası'ndan Lübnan'a destek mesajı

Bankadan yapılan açıklamada, Beyrut'taki şiddetli patlamadan kaynaklanan can kaybı, yaralanmalar ve meydana gelen büyük çaplı hasar nedeniyle derin üzüntü duyulduğu ifade edildi.
Açıklamada, "Dünya Bankası Grubu mevcut kaynakları yeniden programlamak ve felaketten etkilenen insanların yaşamları ile geçim kaynaklarının yeniden inşa edilmesini desteklemek için ilave finansman arayışına hazır olacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.
Dünya Bankasının Lübnan'ın uzun süredir ortağı olduğuna işaret edilen açıklamada, bankanın birçok ekonomik ve sosyal zorluğa katlanan, zor zamanların üstesinden gelmek için güç ve dayanıklılık gösteren Lübnan halkının yanında olma taahhüdü yinelendi.