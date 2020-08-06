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Dünya Bankası'ndan Lübnan'a destek mesajı

Dünya Bankası, Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın ardından felaketten etkilenen insanların yaşamları ile geçim kaynaklarının yeniden inşa edilmesini desteklemek için ilave finansman arayışına hazır olduğunu açıkladı.

06 Ağustos 2020 Perşembe 08:50
Dünya Bankası'ndan Lübnan'a destek mesajı
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Bankadan yapılan açıklamada, Beyrut'taki şiddetli patlamadan kaynaklanan can kaybı, yaralanmalar ve meydana gelen büyük çaplı hasar nedeniyle derin üzüntü duyulduğu ifade edildi. 

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Dünya Bankasının hızlı bir hasar ve ihtiyaç değerlendirmesi yapmak ve uluslararası standartlar dahilinde yeniden yapılanma planı geliştirmek için uzmanlığını kullanmaya hazır olduğunun belirtildiği açıklamada, bankanın yeniden yapılanma için kamu ve özel sektör desteğini seferber etmek amacıyla Lübnan'ın ortaklarıyla hareket etmeye hazır olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Dünya Bankası Grubu mevcut kaynakları yeniden programlamak ve felaketten etkilenen insanların yaşamları ile geçim kaynaklarının yeniden inşa edilmesini desteklemek için ilave finansman arayışına hazır olacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Dünya Bankasının Lübnan'ın uzun süredir ortağı olduğuna işaret edilen açıklamada, bankanın birçok ekonomik ve sosyal zorluğa katlanan, zor zamanların üstesinden gelmek için güç ve dayanıklılık gösteren Lübnan halkının yanında olma taahhüdü yinelendi. 

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Anahtar Kelimeler:
Dünya BankasıLübnana Destek
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