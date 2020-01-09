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Dünya Bankası küresel büyüme tahminlerini düşürdü

Dünya Bankası, küresel ekonomik büyümenin 2020 yılının sonunda yüzde 2,5, 2021'in sonunda ise yüzde 2,6 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiğini bildirdi.

Dünya Bankası küresel büyüme tahminlerini düşürdü

Dünya Bankası, küresel ekonomik büyümenin 2020 yılının sonunda yüzde 2,5, 2021'in sonunda ise yüzde 2,6 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiğini bildirdi.

09 Ocak 2020 Perşembe 09:00
Dünya Bankası küresel büyüme tahminlerini düşürdü

 "Küresel Ekonomik Görünüm" raporunda küresel ekonomik büyüme beklentisinin 2019 yılı için yüzde 2,6’dan yüzde 2,4’e, 2020 yılı için yüzde 2,7’den yüzde 2,5’e, 2021 için ise yüzde 2,8’den yüzde 2,6’ya çekildi.

Raporda, küresel ekonominin 2022 yılında ise yüzde 2,7 seviyesinde büyümesi öngörülüyor.

Dünya Bankası raporunda ilerleyen dönemde küresel yatırımların ve ticaretin kademeli şekilde iyileşmesinin beklendiği, buna rağmen küresel ekonomik görünümde halen bazı aşağı yönlü baskıların olduğu ifade edildi.

Rapora göre büyümenin küresel boyutta yavaşlaması, ticaret savaşlarını artması, ticaret politikalarındaki belirsizliklerin yükselmesi, büyük ekonomilerde beklenenin üzerinde ekonomik bozulmanın yaşanması, gelişen piyasalarda ekonomik gerilimler görülmesi gibi ihtimallerin gelecek dönemde dikkate değer riskler arasında yer alıyor.

TÜRKİYE İÇİN POZİTİF BÜYÜME TAHMİNİ

Dünya Bankasının raporunda gelişen ekonomiler için büyüme beklentisi ise 2019 yılı için yüzde 4'ten yüzde 3,5 seviyesine, 2020 için yüzde 4,6'dan yüzde 4,1'e, 2021 için yüzde 4,6'dan yüzde 4,3'e düşürüldü.

Gelişen ekonomilerde büyümenin hız kesmesinin, politika yapıcılara yapısal reformlara odaklanmaları için fırsat tanıyabileceğine işaret edildi.

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Türkiye için 2019'a ilişkin daha önce yüzde 1 olarak tahmin edilen daralma rakamı da revize edildi. Buna göre Türkiye ekonomisinde 2019'da daralma olmayacak. Raporda, 2020 büyüme tahmini yüzde 3, 2021 yılı büyüme tahmini ise yüzde 4 seviyesinde sabit tutuldu.

Çin'e yönelik büyüme tahminleri 2019 yılı için yüzde 6,2'den yüzde 6,1'e, 2020 için yüzde 6,1'den yüzde 5,9'a, 2021 yılı için ise yüzde 6'dan yüzde 5,8'e çekildi.

Raporda Rusya için 2019 yılı büyüme tahmini yüzde 1,2 seviyesinde sabit tutuldu fakat beklenti 2020 yılı için yüzde 1,8'den yüzde 1,6 seviyesine çekildi. Bu ülkeye ilişkin 2021 yılı büyüme beklentisi yüzde 1,8 seviyesinde sabit bırakıldı.

GELİŞMİŞ EKONOMİLERDE BÜYÜME BEKLENTİLERİ DÜŞÜRÜLDÜ

Öte yandan gelişmiş ekonomilerin büyüme beklentisi ise 2019 için yüzde 1,7’den yüzde 1,6’ya, 2020 yılı için yüzde 1,5’ten yüzde 1,4’e çekilirken bu rakam 2021 yılı için ise yüzde 1,5 seviyesinde sabit tutuldu.

Raporda ABD’nin büyüme beklentisi 2019 için yüzde 2,5’ten yüzde 2,3’e düşürüldü fakat 2020 için ise büyüme tahmini yüzde 1,7’den yüzde 1,8’e, 2021 yılı için ise yüzde 1,6’dan yüzde 1,7’ye yükseltildi.

ABD’nin 2020 yılında büyümesinin azalması yönündeki beklentiye gerekçe olarak ABD’nin geçen yıl ithalatta uygulama kararı aldığı gümrük vergilerindeki artış ve artan belirsizlik ortamı gösterildi.

Dünya Bankası raporunda Avro Bölgesi’nin büyüme projeksiyonları ise 2019 için yüzde 1,2’den yüzde 1,1’e, 2020 yılı için yüzde 1,4’den yüzde 1,0’e düşürülürken 2021 için yüzde 1,3 seviyesinde bırakıldı.

Son Güncelleme: 09.01.2020 12:20
Anahtar Kelimeler:
Dünya BankasıKüresel Büyüme Tahminleri
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