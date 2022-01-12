banner386
banner399
banner407
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Cumhurbaşkanlığı Eski Müsteşarı Tanova, kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ı anlattı
Yarın Denktaş'ın ölüm yıldönümü
Faturamı öde oyum sana!
Faturamı öde oyum sana!
Yağış miktarları
Yağış miktarları
Asgari ücret net 6 bin 90, brüt 7 bin TL olarak onaylandı
Son Dakika
Asgari ücrete onay!
banner404

Dünya Bankası küresel büyüme tahminini düşürdü

Dünya Bankası, küresel ekonomik büyümenin 2023 sonuna kadar yavaşlamaya devam edileceğini duyurdu. Bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme tahmini yüzde 4,3'ten 4,1'e düşürüldü.

12 Ocak 2022 Çarşamba 08:40
Dünya Bankası küresel büyüme tahminini düşürdü

Dünya Bankası, Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu'nun Ocak 2022 sayısını yayımladı.

Küresel ekonomik büyümenin 2023 sonuna kadar yavaşlamaya devam edeceği vurgulanan raporda, COVID-19 varyantlarının yayılması, enflasyon, borç, eşitsizlik ve belirsizliğin yoğunlaştığına değinildi.

Raporda, 2021'deki güçlü toparlanmanın ardından küresel ekonominin COVID-19 varyantlarının yol açtığı yeni tehditler ile enflasyon, borç ve gelir eşitsizliğindeki artış ortamında yükselen ve gelişmekte olan ekonomilerdeki toparlanmayı tehlikeye atabilecek belirgin bir yavaşlama sürecine girdiğine işaret edildi.

Dünya Bankasının raporunda, küresel büyüme hızının ivme kaybederek 2021'deki yüzde 5,5 seviyesinden, 2022'de yüzde 4,1'e ve 2023'te yüzde 3,2'ye inmesi bekleniyor.

Dünya Bankası, Haziran 2021'de yayımladığı raporunda, küresel ekonominin 2021'de yüzde 5,7, 2022'de yüzde 4,3 ve 2023'te yüzde 3,1 büyüyeceğini öngördü.

Omicron varyantı yakın vadede ekonomileri etkilemeye devam edecek

COVID-19 salgınında Omicron varyantının hızla yayılmasının salgının yakın vadede ekonomik aktiviteyi bozmaya devam edeceğini gösterdiğine işaret edilen raporda, ABD ve Çin dahil büyük ekonomilerde kaydedilen belirgin yavaşlamanın yükselen ve gelişmekte olan ekonomilerde dış talebi baskılayacak.

Raporda, yavaşlamanın gelişmiş ekonomiler ile yükselen ve gelişmekte olan ekonomilerin büyüme oranları arasındaki farkın açıldığı bir döneme denk geleceğinin altı çizildi. Gelişmiş ekonomilerde 2021 yılı için yüzde 5 olarak öngörülen büyüme oranının 2022'de yüzde 3,8'e ve 2023'te yüzde 2,3'e düşmesi bekleniyor.

Yükselen ve gelişmekte olan ekonomilerde de 2021'de yüzde 6,3 olan büyüme hızının 2022'de yüzde 4,6'ya ve 2023'te yüzde 4,4'e düşmesi öngörüldü.

Raporda, Çin ekonomisinin 2021'de yüzde 8 büyüdüğü tahmin edilirken, 2022'de yüzde 5,1 ve 2023'te yüzde 5,3 büyümesi bekleniyor.

Çin ekonomisinin daha önce açıklanan tahminlerinde 2021'de yüzde 8,5, 2022'de yüzde 5,4 ve 2023'te yüzde 5,3 büyüyeceği öngörüldü.

banner341
"Türkiye'nin 2021 için büyüme tahmini yüzde 9,5"

Türkiye ekonomisine ilişkin beklentilere de yer verilen raporda, ülke ekonomisinin 2021 için büyüme tahminin yüzde 9,5, 2022 için yüzde 2 ve 2023 için yüzde 3 olacağı düşünülüyor.

Dünya Bankası, Haziran 2021'de yayımladığı raporda, Türkiye ekonomisinin 2021'de yüzde 5, 2022'de yüzde 4,5 ve 2023'te yüzde 4,5 büyüyeceği tahmininde bulundu.

Banka, Ekim 2021'de ise tahminlerinde güncellemeye giderek, Türkiye'nin 2021'de yüzde 8,5, 2022'de yüzde 3 ve 2023'te yüzde 4 büyüyeceğini öngördü.

Enflasyon 2008'den bu yana en yüksek oranlarda seyrediyor

Gelecek yıl itibarıyla tüm gelişmiş ekonomilerin hasılalarını tam olarak geri kazanmış olacağı ancak yükselen ve gelişmekte olan ekonomilerdeki hasılanın salgın öncesi seviyelerin yüzde 4 altında kalacağı anlatılan raporda, kırılgan ve çatışmalardan etkilenen ekonomilerin ise hasılasının salgın öncesi seviyelerin yüzde 7,5 altında olacağı ifade edildi.

Özellikle düşük gelirli işçileri sert bir şekilde etkileyen enflasyon artışının para politikasını da kısıtladığına dikkat çekilen raporda, küresel olarak ve gelişmiş ekonomiler arasında, enflasyonun 2008'den bu yana en yüksek oranlarda seyrettiği vurgulandı.

Yükselen piyasalarda ve gelişmekte olan ekonomilerde enflasyon 2011'den bu yana en yüksek orana ulaştı.

ABD ve Avro Bölgesi'nin bu yıla ilişkin büyüme tahminleri aşağı yönlü revize edildi

Gelişmiş ülkeler grubunda yer alan ABD ekonomisinin 2021'de yüzde 5,6 büyüdüğünün tahmin edildiği raporda, ülke ekonomisinin 2022'de yüzde 3,7 ve 2023'de yüzde 2,6 büyüyeceği öngörüldü.

ABD ekonomisinin daha önce açıklanan tahminlerde 2021'de yüzde 6,8, 2022'de yüzde 4,2 ve 2023'te yüzde 2,3 büyüyeceği öngörülmüştü.

Raporda, Avro Bölgesi ekonomisinin ise 2021'de yüzde 5,2 büyüdüğü tahmin edilirken, 2022'de yüzde 4,2 ve 2023'te yüzde 2,1 büyüyeceği yer aldı.

Bankanın Haziran 2021'de açıklanan beklentilerinde, Avro Bölgesi ekonomisinin 2021'de yüzde 4,2, 2022'de yüzde 4,4 ve 2023'te yüzde 2,4 büyüyeceği tahminine yer verilmişti.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avrupa Birliği'nde büyük ölçekli siber saldırı tatbikatı yapılacak
Avrupa Birliği'nde büyük ölçekli siber saldırı tatbikatı yapılacak
Avustralya'da koronavirüsün son kurbanı tavuklar oldu
Avustralya'da koronavirüsün son kurbanı tavuklar oldu
Omicron Güney Afrika'dan önce Kanada'da tespit edildi
Omicron Güney Afrika'dan önce Kanada'da tespit edildi
İngiliz hükümdarının ikametgahı uçuşa yasaklanıyor
İngiliz hükümdarının ikametgahı uçuşa yasaklanıyor
Kanada'da aşısız kişilere yeni sağlık vergisi geliyor
Kanada'da aşısız kişilere yeni sağlık vergisi geliyor
Sudan krizinin çözümü için girişim başlatıldı
Sudan krizinin çözümü için girişim başlatıldı
AB, Kuzey Kore'nin füze denemelerini kınadı
AB, Kuzey Kore'nin füze denemelerini kınadı
AB'ye yasa dışı girişler 2021'de yüzde 57 arttı
AB'ye yasa dışı girişler 2021'de yüzde 57 arttı
İsrail, COVID-19'la mücadelede ekonomiden taviz vermeyecek
İsrail, COVID-19'la mücadelede ekonomiden taviz vermeyecek
Rusya'da huzurevinde yangın
Rusya'da huzurevinde yangın

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim