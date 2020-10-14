Dünya Bankası, Kovid-19 aşısı için 12 milyar dolarlık kaynağı onayladı

Dünya Bankası'ndan yapılan açıklamada, söz konusu finansmanla bir milyara kadar insanın aşılanmasının desteklenmesinin amaçlandığı bildirildi.

Açıklamada, gelişmekte olan ülkelerdeki vatandaşların güvenli ve etkili Kovid-19 aşılarına erişmelerinin gerektiği belirtilerek, finansman paketiyle gelişmekte olan ülkelere uluslararası ortaklarla koordinasyon içinde aşıların geniş ölçekte uygulanmasına hazırlanabilmeleri için finansman ve teknik destek sağlanacağı kaydedildi.



