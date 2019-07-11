“Dünya 1930'lardan bu yana hakikate yönelik en büyük saldırıyla karşı karşıya”

BBC Genel Müdürü Tony Hall, Londra'daki Küresel Medya Özgürlüğü Konferansı'nda yaptığı konuşmada, dünyanın "1930'lardan bu yana hakikate yönelik en büyük saldırıyla karşı karşıya oduğunu" söyledi. Tony Hall, "Hakikate saldırı, demokrasiye saldırıdır" dedi.

Hall, sahte haberlerin yayılmasını, 2. Dünya Savaşı'na giden süreçte Nazilerin başvurduğu propaganda yöntemlerine benzetti, "Haberde doğruluğa inanan herkes durumu tersine çevirmek için birlikte çalışmalı" diye konuştu.

"Dünya çapında basın özgürlüğünü teşvik etmek için daha fazlasını yapmaya hazırız" ifadelerini kullanan Hall, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İyi gazeteciliğin özündeki prensipleri hiç olmadığı kadar fazla hayata geçirmeliyiz.

Dezenformasyon ve taraflı habercilik denizinde; bağımsızlık, tarafsızlık ve korku ya da kayırmacılık olmadan habercilik yapılabilmesi için harekete geçmeliyiz.”

Amal Clooney konuşmasında, "Şu anki medya krizi hem hakikatin susturulmasını hem de hiç görmediğimiz seviyede dezenformasyonun artmasını içeriyor" dedi.

Clooney, "Bu krize dünyanın vereceği yanıtın, neslimizi ve demokrasinin hayatta kalıp kalmayacağını belirleyeceğine inanıyorum" diye konuştu.

RUSSİA TODAY VE SPUTNİK KONFERANSA ALINMADI

İngiltere, dün başlayan konferansa Rusya'ya ait yayın kuruluşları Russia Today (RT) ve Sputnik'in dezenformasyon yaptıkları gerekçesiyle alınmayacağını duyurmuştu.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, davetliler arasında Rus gazetecilerin de bulunduğunu ancak bu iki kuruma "dezenformasyon yaymaktaki etkin rolleri" nedeniyle akreditasyon verilmediğini söylemişti.