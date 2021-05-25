banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Karanlıktan aydınlığa
Karanlıktan aydınlığa
Kutlu Adalı cinayeti burada değil orada çözülür…
Kutlu Adalı cinayeti burada değil...
Aşı – PCR testleri – pandeminin sonu denklemi
Aşı – PCR testleri –...
Ayyuka çıkanlar eğlencelik değil
Ayyuka çıkanlar eğlencelik değil
banner376

Dün başlayan AB Liderler Zirvesi ikinci gününde

Liderler, toplantıya Ryanair uçağının indirilmesi sonucu dün gündemlerine eklenen Belarus ile başladı..

25 Mayıs 2021 Salı 09:30
Dün başlayan AB Liderler Zirvesi ikinci gününde
banner337

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, Brüksel'de yüz yüze yaptıkları zirve toplantısında başta Belarus olmak üzere Rusya, AB-İngiltere ilişkileri ve gündemdeki dış politika konularını görüştü.

AB Liderler Zirvesi'nin ilk günkü toplantısında ana gündem maddesini Ryanair uçağının Atina-Vilnius seferini yaparken bomba ihbarı gerekçesiyle Belarus'un başkenti Minsk'e indirilmesi ve uçaktaki yolculardan Belaruslu muhalif gazeteci Raman Prataseviç'in gözaltına alınması oluşturdu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, uçağın indirilmesini "korsanlık" olarak nitelendirdi.

"Bu olay demokrasi, ifade özgürlüğü ve Avrupa'nın egemenliğine saldırıdır." diyen von der Leyen, Belarus'un hava sahasına güvenilemeyeceğini, AB hava sahasının da bu ülkenin hava yolu şirketlerine kapatılacağını söyledi.

Von der Leyen, Belarus'u uygulanan mevcut yaptırımlara yenilerinin ekleneceğini, ekonomik yaptırımların yakında duyurulacağını açıkladı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de "Masum insanların hayatlarıyla Rus ruleti oynanması girişimlerini hoş göremeyiz. Bu olay kabul edilemez." diye konuştu.

AB liderleri, zirve devam ederken yayımlanan bildiride, uçağın Belarus'a indirilmesi nedeniyle bu ülkeye yeni yaptırımlar uygulanması ve Belarus'un hava yolu şirketlerine AB hava sahası ile havaalanlarını kullandırılmaması konusunda uzlaştıklarını duyurmuşlardı.

AB, Belarus'ta ağustosta yapılan seçimlere hile karıştırıldığı ve muhalefete baskı uygulandığı gerekçesiyle bu ülkeye yaptırımlar uyguluyor. Yaptırımlar, Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko dahil 88 Belaruslu yetkili ile 7 şirketi kapsıyor.

İNGİLTERE İLE İLİŞKİLER

Zirvedeki konulardan biri de Brexit sonrası AB-İngiltere ticaret anlaşmalarının uygulanmasıydı. Michel, bu konuda kısa bir görüşme yaptıklarını, AB'nin İngiltere ile verimli bir ilişki istediğini söyledi.

Brexit anlaşmasıyla Kuzey İrlanda protokolünün "sadık şekilde" uygulanması gerektiğini vurgulayan Michel, "Bu konuda AB'nin birlik içinde olduğunu teyit ettik." dedi.

banner341
Michel, AB'nin çıkarlarını ve iç pazarının bütünlüğünü koruyacak anlaşmalarda bulunan yasal araçları kullanmaya hazır olduklarını söyledi.

RUSYA'YA KINAMA

AB Liderler Zirvesi bildirisinde ise Rusya konusunda stratejik görüşme yapıldığı belirtildi. Bildiride, "AB Konseyi, Rusya'nın AB'ye karşı yasa dışı, provokatif ve yıkıcı faaliyetlerini kınamaktadır." ifadesi yer aldı.

AB liderleri, "doğudaki ortaklar" ile dayanışma ve Çekya ile Rusya arasındaki diplomatik krizde Çekya'ya destek mesajı verdi.

Bildiride ayrıca AB'nin Rusya politikasına temel oluşturan 5 ilkeye bağlılık teyit edildi. 2016'de belirlenen bu ilkeler Ukrayna'nın doğusundaki çatışmaları durdurmayı amaçlayan Minsk Anlaşması'nın uygulanması, AB'nin çıkar alanlarında Rusya ile seçici çalışma, Rus sivil toplumuyla temasın devamı, AB'nin doğudaki ortaklarıyla güçlendirilmiş ilişkiler ve enerji güvenliği, siber alan ve stratejik iletişim gibi hayati sektörlerde AB'nin direncinin kuvvetlendirilmesiydi.

Liderler, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'den hazirandaki zirveye kadar AB-Rusya ilişkilerine dair politika seçeneklerini içeren rapor hazırlamasını istedi.

ORTA DOĞU VE MALİ

AB Liderler Zirvesi'nde İsrail'in Gazze ve Filistinlilere saldırıları sonrasında Orta Doğu'da artan gerilim ile Mali'deki askeri cuntanın ülkenin Geçiş Konseyi Başkanı Bah Ndaw ve Başbakan Moctar Ouane’yi gözaltına alması da görüşüldü.

Zirve bildirisinde, Hamas ile İsrail arasında ateşkese varılması memnuniyetle karşılandı ve barış için siyasi bir süreç başlatılması konusunda AB'nin uluslararası ortaklarla çalışmayı sürdüreceği, AB'nin iki devletle çözümü desteklediği vurgulandı.

Mali konusunda ise ülkenin liderlerinin "kaçırılması" kınanarak derhal serbest bırakılmaları talep edildi. AB'nin Mali'deki geçiş sürecini engelleyen siyasi ve askeri yetkililere yaptırım uygulamaya hazır olduğu kaydedildi.

AB Liderler Zirvesi'nin ikinci günkü oturumu sabah başlayacak. Bu oturumda Kovid-19 salgınıyla mücadele ve iklim değişikliği gibi konular görüşülecek.


 

banner360
Son Güncelleme: 25.05.2021 10:02
Anahtar Kelimeler:
Ab Liderler Zirvesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Suudi Arabistan Hac ibadetine ilişkin bilgileri ilerleyen günlerde açıklayacak
Suudi Arabistan Hac ibadetine ilişkin bilgileri ilerleyen günlerde açıklayacak
Malta, AB içinde nüfusun yüzde 70'ini aşılayan ilk ülke oldu
Malta, AB içinde nüfusun yüzde 70'ini aşılayan ilk ülke oldu
BM'den “Myanmar'da halk darbe yapan orduya karşı silahlanıyor“ uyarısı
BM'den “Myanmar'da halk darbe yapan orduya karşı silahlanıyor“ uyarısı
Vaka sayıları ve aşılamada son rakamlar
Vaka sayıları ve aşılamada son rakamlar
DSÖ'den açıklama
DSÖ'den açıklama
Unicef: “Yemen'de covid-19'a yakalananların dörtte biri öldü”
Unicef: “Yemen'de covid-19'a yakalananların dörtte biri öldü”
Wall Street Journal'dan 'Wuhan Laboratuvarı' iddiası
Wall Street Journal'dan 'Wuhan Laboratuvarı' iddiası
İtalya'daki teleferik kazasında ölenlerin sayısı 14'e yükseldi
İtalya'daki teleferik kazasında ölenlerin sayısı 14'e yükseldi
Japonya'da OHAL'in süresinin uzatılması planlanıyor
Japonya'da OHAL'in süresinin uzatılması planlanıyor
Malezya'da 8'inci koronavirüs türü tehlikesi
Malezya'da 8'inci koronavirüs türü tehlikesi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim