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Dubai’de yüzlerce deve plastik kirliliği nedeniyle acı çekerek öldü

Bilim insanları, Dubai Emirliği'ndeki 30 bin deveden 300'ünün plastik kirliliği nedeniyle öldüğünü açıkladı.

24 Aralık 2020 Perşembe 09:56
Dubai’de yüzlerce deve plastik kirliliği nedeniyle acı çekerek öldü
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YİYECEKLERLE KARIŞTIRDIKLARI İÇİN PLASTİKLERİ YİYORLAR

Konuya ilişkin açıklama yapan, “5 Gyres Institute" adlı çevre kurumunun kurucusu olan Doktor Marcus Eriksen, “Basra Körfezi’ndeki mikroplastik kirliliğini araştırırken, Dubai'de bulunan veteriner hekim Ullrich Wernery benden çölde sahaya katılmamı istedi. Göğüslerinde plastik atık yığınları olan kuma gömülü beş deve iskeleti bulduk. Develer muhtemelen plastikleri yiyeceklerle karıştırdığı için yedi. Ayrıca, çöplü plastik üzerinde tadı çekici olan yağlar ve tuzlar gibi yiyecek atıkları da bulunabilir” ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte  Doktor Eriksen, yaptığı yeni çalışmada torbaların, şişelerin, iplerin ve diğer plastiklerin develerin midelerinde yıllar içinde birikerek yavaş yavaş katı bir kütleye dönüşebildiğini gösterdi. 

“Develer yetersiz besleniyor ve ölüyor. Plastik torbalar büyük bakteri kolonilerini barındırır, böylece develer yüksek bakteri yükleriyle kolayca hastalanırlar” diyen Eriksen,  bir vakada ölü develerin midesinden, bilim insanları tarafından polibezoar olarak bilinen ondan fazla taşın ağırlığında plastik bir kütle çıkardıklarını açıkladı. 

UZUN VE ACILI BİR ÖLÜME MAHKUM EDİLİYORLAR

Devlerin bu yüzden aylar hatta yıllarca sürebilen acılı bir ölüme mahkum edildiğini ifade eden Eriksen, “Bu bir laboratuvar çalışması değil, gerçek hayat. Plastik kirliliği Dubai’deki tüm deve popülasyonunu etkiliyor. Orta Doğu kültürleri develere saygı duyuyorsa, acil bir önlem almalı ve poşetleri  tek kullanımlık plastikleri yasaklanmalı” dedi.

PLASTİK KİRLİLİĞİ SADECE OKYANUSLARIN SORUNU DEĞİL

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Doktor Eriksen, ayrıca plastik kirliliğinin sadece okyanusların değil, karasal alanlarında en büyük sorunlarından biri olduğunu sözlerine ekledi:

“'Plastik kirliliği sorunu  özellikle son 20 yıldır  daha  kötüye gidiyor. Buradaki önemli bir nokta, plastik atığın büyük ölçüde bir okyanus sorunu olması zannedilmesi, ama öyle değil. Bu çalışma, kara ekosistemleri üzerinde de muazzam etkiler olduğunu gösteriyor.”

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Anahtar Kelimeler:
DubaiDevePlastik Kirliği
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