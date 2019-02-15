Dubai Havalimanı'nda 'drone' aktivitesi nedeniyle uçuşlara ara verildi

Dubai Havalimanı'nda şüpheli 'drone' aktivitesi nedeniyle uçuşların yerel saatle 10:13 ve 10:45 arasında durdurulduğu açıklandı

Geçen yıl 89 milyondan fazla yolcuyu ağırlayan Dubai Havalimanı dünyanın en işlek havalimanı.

İnsansız hava araçları en son İngiltere'nin başkenti Londra'daki Gatwick Havalimanı'nda uçuşların durmasına neden olmuş, ülkenin en büyük ikinci havalimanında 3 gün üst üste kaos yaşanmıştı.

Geçen ay da ABD'de, New Jersey'deki Newark Liberty Havalimanındaki 43 sefer uçuş sahasında tespit edilen 'drone'lar nedeniyle iptal edilirken, 9 seferde rotasını değiştirmek zorunda kalmıştı.