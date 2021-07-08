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Dubai'de patlama ve yangın

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde bulunan Cebel Ali Limanı'nda büyük bir patlama oldu ve ardından yangın çıktı. Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken yangın da kısa sürede söndürüldü.

08 Temmuz 2021 Perşembe 08:30
Dubai'de patlama ve yangın

Dubai'de bulunan Cebel Ali Limanı'nda henüz bilinmeyen bir sebeple patlama meydana geldi.

Patlamanın limana demirli bir gemideki konteynerde meydana geldiği belirtildi.

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Patlamada ölen ya da yaralanan olmadı. Patlamanın ardından çıkan yangın da kısa sürede kontrol altına alındı. Ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Limana yakın mesafedeki bazı görgü tanıkları, patlamanın etkisi ile binalarının sallandığını söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin en önemli limanlarından olan Cebel Ali Limanı, Dubai kent merkezinin 30 kilometre uzağında yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Dubaide Patlama
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