DSÖnün Küresel Kovid-19 Aşısı Programına 1 Milyar Dolar Yardım Taahhüdü

Dünya Sağlık Örgütünün 35 milyar dolar gerektiren ve şimdiye kadar 3 milyar dolar toplanabilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı küresel aşı ve tedavi programına (ACT Accelerator) bugün yaklaşık bir milyar dolar daha yardım taahhüdünde bulunuldu.
Küresel aşı ve tedavi programının desteklenmesi için düzenlenen konferansta, hükümetler, uluslararası örgütler ve özel sektör bir milyar dolara yakın yardım sözü verdi.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, küresel aşı programının mevcut çalışmalarının devam ettirebilmesi için acil 15 milyar dolar yardım çağrısı yaptı.