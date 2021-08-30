DSÖ’den Avrupa için bulaş uyarısı: Derin endişe duyuyoruz

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), corona virüsün Avrupa’daki seyri üzerine yeni bir açıklama yaptı. DSÖ’nün Avrupa direktörü Hans Kluge, Avrupa’daki 33 ülke göz önüne alındığında 14 günlük vakalarda yüzde 10’dan fazla artış görüldüğünü kaydetti. Virüsün bulaşmasındaki artıştan endişe duyduğunu aktaran Kluge, yaz mevsimiyle birlikte artan seyahatlerin durumda etkili olduğunu belirterek, geçtiğimiz altı haftada aşılamada da yavaşlama olduğunu vurguladı.