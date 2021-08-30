DSÖ’den Avrupa için bulaş uyarısı: Derin endişe duyuyoruz

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), virüsün Avrupa’daki son durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
DSÖ Avrupa direktörü Hans Kluge, kıtadaki 33 ülkenin son 14 gün incelendiğinde vaka sayılarında bir önceki 14'üne kıyasla yüzde 10’dan fazla arttığını aktardı.
YAZ MEVSİMİNDE ARTAN SEYAHATLER ETKİLİ OLDU
Kıtadaki birçok hastanenin kapasitelerinin üzerinde çalıştığını aktaran DSÖ Avrupa Direktörü, corona virüs vaka sayılarının azaltılması ve can kayıplarının önlenmesi için halk sağlığı önlemlerinin kolaylaştırılması gerektiğinin altını çizdi.