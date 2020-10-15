DSÖ AVRUPA DİREKTÖRÜ HANS KLUGE: "MASKE TAKMA ORANININ YÜZDE 95'E ÇIKMASI DURUMUNDA ŞUBAT AYINDA 53 ÜLKEDE 281 BİN KİŞİNİN KOVİD-19'DAN ÖLMESİ ENGELLENEBİLİR"

"NİSANDA ZİRVE NOKTASINA KIYASLA GÜNDE 2-3 KAT DAHA FAZLA VAKA KAYDETMEMİZE RAĞMEN, HALA 5 KAT DAHA AZ ÖLÜM GÖZLEMLİYORUZ"

Cenevre, 15 Ekim 20 : Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) günlük vaka sayılarının Avrupa'da "katlanarak arttığı" uyarısında bulunarak, "Kısıtlayıcı tedbirlerin hızlandırılmasının tam zamanı. Ama, tam karantina (sokağa çıkma yasağı) ise en son çare. Neyin yapılabileceğini ve yapılması gerektiğini mart ayından çok daha iyi biliyoruz." dedi.

Kluge, video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında, "Avrupa'da gelişen epidemiyolojik durumun büyük endişe uyandırdığını" vurguladı.

Kovid-19'un ölüm nedenleri arasında beşinci sıraya yükseldiğini aktaran Kluge, Avrupa kıtasında günlük ölüm rakamlarında bin sınırının aşıldığına dikkati çekti.

Kluge, Avrupa'da salgının başlangıcından bu yana haftalık en yüksek vaka sayısının (700 bin) kaydedildiğini anımsatarak, toplam vaka sayısının sadece 10 gün içerisinde 6 milyondan 7 milyona fırladığını kaydetti.

"VAKA SAYILARI 2-3 KAT ARTTI, ÖLÜM ORANLARI 5 KAT AZALDI"

"Salgın, gidişatını kendi başına tersine çevirmeyecek. Bunu biz başaracağız." diyen Kluge, salgının Avrupa'da patlak verdiği ilk aylarda olduğu gibi ülkelerin tamamen kapatılmasına (olağanüstü hal uygulamaları) karşı olduğunu, bunun yerine salgına karşı "orantılı" ve hedeflenmiş bir mücadele yürütülmesi" gerektiğini vurguladı.

Kluge, Avrupa'nın, artan vaka sayılarını engellemek için ekonomilerin kapatmaya zorlandığı mart ortası senaryosuyla karşı karşıya olmadığının altını çizerek, "Nisan’da zirve noktasına kıyasla günde 2-3 kat daha fazla vaka kaydetmemize rağmen, hala 5 kat daha az ölüm gözlemliyoruz ve hastaneye yatış süreleri de 2-3 kat uzadı." dedi.

"TAM KARANTİNA EN SON ÇARE"

Ülkelerin salgın nedeniyle "kapatılması" yerine, önlemlerin sıkılaştırılması çağrısında bulunan Kluge, şöyle konuştu:

"Hiçbir zaman (önlemleri sıkılaştırmak için) çok geç değildir, ancak elbette, kesinlikle endişeliyiz. Kısıtlayıcı tedbirlerin hızlandırılmasının tam zamanı. Ama, tam karantina (sokağa çıkma yasağı) ise en son çare. Neyin yapılabileceğini ve yapılması gerektiğini mart ayından çok daha iyi biliyoruz. "

Tam karantinaya karşı çıkan Klue, salgına karşı önlemlerin gevşetilmesi durumunda ise ölüm oranlarının ocak ayında geçen nisan ayına göre 4-5 kat artabileceği uyarısında bulundu.

"MASKE TAKILMASIYLA 281 BİN KİŞİNİN ÖLÜMÜ ENGELLENEBİLİR"

El yıkama ve diğer hijyenik önlemlere uyulması gerektiğini tekrarlayan Kluge, maske takma oranının yüzde 60 olduğunu belirtti.

Kluge, "Avrupa'da maske takma oranının yüzde 95'e çıkması ve kamusal ve özel alanlardaki kalabalık toplanmaların önlenmesi durumunda, şubat ayına kadar Avrupa'daki 53 ülkede 281 bin kişinin virüsten ölmesinin önüne geçilebileceğine" işaret etti.

"Virüsün değişmediğini, daha fazla veya daha az tehlikeli hale gelmediğini" ifade eden Kluge, artan vaka sayılarının en önemli nedenlerinden birinin de gençler arasında daha fazla test yapılması olduğunu söyledi. Kluge, ölüm oranlarındaki düşüşte ise test sayılarındaki artışın etkili olduğunu kaydetti.

(AA/RU/YIL)