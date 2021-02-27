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DSÖ: Yemen'de 2020'de difteri sebebiyle 116 kişi öldü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Yemen'de difteri sebebiyle 2020 yılında 116 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

27 Şubat 2021 Cumartesi 11:15
DSÖ: Yemen'de 2020'de difteri sebebiyle 116 kişi öldü
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DSÖ Yemen Ofisi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, geçen yıl şüpheli difteri vaka sayısının 1425 olarak kayıtlara geçtiği, 116 kişinin de hastalık nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, DSÖ ile Japon hükümetinin Yemen'in tüm bölgelerinde 24 bin 309 difteri hastasına ve onlarla temas etmiş kişilere ilaç gönderdiği ifade edildi.

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Yemen'de yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerden biri yaşanıyor ve 22 milyondan fazla insan yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor.

Uzun süredir devam eden çatışmalar sonucunda bedelini sivillerin ödediği büyük bir insanlık dramına sahne olan Yemen'de temiz suya erişimin kısıtlı olması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksikliklerin yanı sıra sağlık hizmetlerinin yetersizliği gibi nedenler salgın hastalıklara davetiye çıkarıyor.

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Son Güncelleme: 27.02.2021 23:20
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