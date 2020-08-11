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DSÖ, Rusya'da tescil edilen Kovid-19 aşısı konusunda “temkinli“

 

11 Ağustos 2020 Salı 18:46
DSÖ, Rusya'da tescil edilen Kovid-19 aşısı konusunda “temkinli“
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ÖRGÜT, RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN'İN, ÜLKESİNDE YENİ TİP KORONAVİRÜS AŞISININ TESCİLLENDİĞİNİ BİLDİRMESİNİN ARDINDAN GELİŞMELERİN TAKİP EDİLDİĞİNİ BİLDİRDİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Rusya'daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı çalışmalarının takip edildiğini bildirerek, virüse karşı verilen mücadelede sürecin hızlandırılmasının aşı güvenliğinden ödün vermek anlamına gelmeyeceği konusunda uyarıda bulundu.

DSÖ Sözcüsü Tarık Jasarevic, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, herhangi bir ülkedeki Kovid-19 aşı adayının DSÖ tarafından onaylanması için klinikte elde edilen verilerin sıkı bir güvenlik incelemesinden geçirilmesi gerektiğini vurguladı. 

 "Pandemi, yaşamları ve ekonomileri tehdit ediyor." diyen Jasarevic, Kovid-19'a karşı "işe yaradığı bilinen" tüm halk sağlığı önlemlerinin uygulanmasının hayati önem taşıdığını belirtti.

AA muhabirinin aşı çalışmalarıyla ilgili sorusu üzerine ise Jasarevic, gelecekte virüsün iletimini azaltmaya yardımcı olacak "güvenli ve etkili" tedavi ve aşılar için sürecin hızlandırılması ve bunun için yatırım yapılması gerektiğine işaret etti.

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"Ancak (aşı konusunda) ilerlemeyi hızlandırmak, güvenlikten ödün vermek değildir, böyle bir anlama da gelemez." ifadesini kullanan Jasarevic, sürecin hızlandırılması ve aşı geliştirilmesinde test, üretim ve lojistik çerçevenin elverişli olması gerektiğinin altını çizdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Kovid-19 aşısının tescillendiğini bildirdiği Rusya'daki aşı çalışmalarını takip ettiklerini aktaran Jasarevic, "Rus sağlık yetkilileriyle yakın temas halindeyiz ve aşının olası ön yeterliliğine ilişkin görüşmeler sürüyor." ifadesini kullandı.

Putin, video konferans yoluyla yetkililerle yaptığı toplantıda, ülkesinde Kovid-19 aşı çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunmuş, "Bildiğim üzere bugün sabah dünyada ilk kez yeni tip koronavirüs aşısı tescil edildi. Aşı, sağlam bağışıklık sistemini oluşturuyor ve gerekli tüm denetimlerinden geçti." bilgisini paylaşmıştı.

RUSYA'NIN TESCİL ETTİRDİĞİ AŞI İLK KLİNİK SAFHADA

DSÖ verilerine göre, Rusya’nın tescil ettirdiğini açıkladığı aşı, dünyadaki 26 aşı adayı arasında "birinci aşama klinik deneme" safhasında görülüyor.

Bir aşının yaygın olarak kullanılabilmesi için 3 aşamada insanlar üzerinde test edilmesi gerekiyor. Klinik denemelerin ilk aşamasında, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşı adayının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor.

İkinci aşamada, güvenilirliği doğrulanan aşı adayının etkinliği 100’den fazla denek üzerinde test ediliyor.

Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem birkaç bin denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç, aylar ve hatta yıllar alabiliyor

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Son Güncelleme: 11.08.2020 19:04
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