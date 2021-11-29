banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Ahmet Kişmir hayatını kaybetti
Koronavirüse bir can daha!
YSK ilçelerin çıkaracağı milletvekili sayısını ilan etti
YSK milletvekili sayısını duyurdu
Dörtyol-Korkuteli yolunda kaza!
Dörtyol-Korkuteli yolunda kaza!
Sucuoğlu: Artık dünyalı olmalıyız!
Sucuoğlu: Artık dünyalı olmalıyız!
banner405

DSÖ, Omicron varyantının küresel çapta “çok yüksek risk oluşturduğu“ uyarısında bulundu

29 Kasım 2021 Pazartesi 17:00
DSÖ, Omicron varyantının küresel çapta “çok yüksek risk oluşturduğu“ uyarısında bulundu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantına ilişkin, "Yüksek oranda mutasyona uğramış Omicron varyantının ortaya çıkması, durumumuzun ne kadar tehlikede ve riskli olduğunun altını çiziyor." dedi.
Ghebreyesus, DSÖ'nün en üst karar alma organı Dünya Sağlık Asamblesinin (DSA) özel oturumunun açılışında konuştu.
Omicron varyantının ortaya çıkmasının dünyanın gelecekteki salgınlarla mücadelesi için yeni bir anlaşmaya ihtiyaç duyduğunu gösterdiğini belirten Ghebreyesus, "Daha sağlıklı, daha güvenli ve daha adil bir geleceğe yatırım için seçim yapmanın zamanının geldiğini" vurguladı.
Ghebreyesus, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Botsvana'ya bazı Batılı ülkelerin seyahat yasağı getirmesine tepki gösterdi.
Bu ülkelere Kovid-19'in yeni varyantını tespit edip DSÖ'ye bildirdikleri için cezalandırmak yerine teşekkür edilmesi gerektiğini ifade eden Ghebreyesus, "Henüz Omicron'un daha fazla bulaşıcı olduğunu, daha şiddetli hastalığa ve enfeksiyon riskine yol açtığını ve aşıları savuşturma riskinin daha fazla olduğunu bilmiyoruz. DSÖ'deki ve dünyanın dört bir yanındaki bilim insanları bu soruları yanıtlamak için ivedilikle çalışıyor." bilgisini paylaştı.
Ghebreyesus, yüksek oranda mutasyona uğramış Omicron varyantının ortaya çıkmasının, insanlığın durumunun ne kadar tehlikede ve riskli olduğunun altını çizdiğini vurguladı.
Kovid-19 aşılarının ülkelere adil şekilde dağıtılması gerektiğini bir kez daha tekrarlayan DSÖ Genel Direktörü, "Öncelikle sağlık çalışanları aşılanmalı." dedi.

banner341
Ghebreyesus, son çare olarak gördüğü kapanmalara (karantinalara) gerek olmadığını kaydetti.
"OMİCRON ÇOK YÜKSEK RİSK OLUŞTURUYOR"
Öte yandan, DSA özel oturumu başlamadan önce DSÖ'den 194 üye ülkeye yönelik yapılan açıklamada, Kovid-19'un Omicron varyantının küresel çapta "çok yüksek risk oluşturduğu" uyarısında bulunuldu.
Açıklamada, Omicron nedeniyle sağlık sistemlerinde baskıların artmasının daha fazla ölümlere yol açabileceğine dikkat çekilerek "Omicron'un körüklediği başka bir büyük Kovid-19 dalgası meydana gelirse, sonuçlar ciddi olabilir." ifadesi kullanıldı.
DSÖ'den dün yapılan açıklamada ise Kovid-19'un Omicron varyantının, daha hızlı yayıldığına ve Delta dahil olmak üzere Kovid-19'un diğer varyantlarına kıyasla daha şiddetli hastalığa neden olduğuna dair net bir kanıt olmadığı bildirilmişti.
Dünya Sağlık Asamblesinin özel oturumu 1 Aralık Çarşamba günü sora erecek.
Asamblede gelecekteki salgınları önlemeye yönelik uluslararası bir anlaşma üzerinde müzakerelerin başlatılması hedefleniyor.

banner360
Son Güncelleme: 29.11.2021 17:16
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DSÖ: "Omicron'un daha hızlı yayıldığına dair kanıt yok"
DSÖ: "Omicron'un daha hızlı yayıldığına dair kanıt yok"
Afrika Birliği, seyahat kısıtlamalarını reddetti
Afrika Birliği, seyahat kısıtlamalarını reddetti
Güney Afrika seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasını istedi
Güney Afrika seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasını istedi
Aşı üreticileri Omicron varyantına karşı harekete geçti
Aşı üreticileri Omicron varyantına karşı harekete geçti
Karantina cinneti!
Karantina cinneti!
ABD merkezli şirketten açıklama
ABD merkezli şirketten açıklama
Peru'da 7,5 büyüklüğünde deprem oldu
Peru'da 7,5 büyüklüğünde deprem oldu
Hollanda'da kısmi sokağa çıkma yasağı uygulaması başladı
Hollanda'da kısmi sokağa çıkma yasağı uygulaması başladı
Omicron varyantı bugüne kadar görülen en kötü varyant
Omicron varyantı bugüne kadar görülen en kötü varyant
İsrail sınırlarını yabancılara kapattı
İsrail sınırlarını yabancılara kapattı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim