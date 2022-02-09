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DSÖ: “Omicron vakalarında düşüşe geçildi”

09 Şubat 2022 Çarşamba 17:00
DSÖ: “Omicron vakalarında düşüşe geçildi”

DÜNYA ÇAPINDA BİR HAFTADA VAKA SAYISI YÜZDE 17, ÖLÜ SAYISI YÜZDE 7 ORANINDA AZALDI
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünyada hakim varyant haline gelen Omicron'da pek çok ülkenin tepe noktayı görmesi sonrasında düşüşe geçildiğini bildirdi. 
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) açıkladığı haftalık raporda, dünya çapında vaka sayılarında geçen haftaya göre yüzde 17'lik, ölümlerde ise yüzde 7'lik düşüş kaydedildiğini bildirildi.
Raporda, Omicron varyantının dünya çapında vakaların yüzde 97'sini oluşturduğu, eski hakim varyant olan Delta vakalarının yüzde 3 civarına gerilediği kaydedildi. Omicron varyantının ilk görüldüğü ülkelerde vaka sayılarında Ocak'tan itibaren düşüş gözlendiğine de işaret edildi.
DSÖ raporuna göre 31 Ocak-6 Şubat döneminde dünya çapında 19 milyon yeni vaka kaydedildi, ölümlerin sayısı ise 68 binin altına düştü. Gerçek rakamların, kayıtlı vaka sayılarından çok daha yüksek olabileceği de hatırlatıldı.
DSÖ'nün Doğu Akdeniz bölgesi olarak adlandırılan ve Türkiye'nin güney ve güneydoğusunu kapsayan bölgesi dışında tüm bölgelerde vaka sayılarının düştüğü kaydedildi. "Doğu Akdeniz" bölgesindeki yüzde 36'lık vaka artışında İran, Afganistan ve Ürdün'ün etkisi olduğu belirtiliyor.
TÜRKİYE'DE ARTIŞ EĞİLİMİ

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Türkiye ve Rusya'nın da dahil olduğu Avrupa bölgesinde ise Fransa ve Almanya'da vaka sayılarındaki düşüşün etkisiyle yüzde 7'lik azalma görüldü. Dünya çapında enfeksiyonların yüzde 58'i ve ölümlerin yüzde 35'i Avrupa'da kaydedildi.
Türkiye'de ise Sağlık Bakanlığı verilerine göre 31 Ocak'ta 93 bin 261 olan vaka sayısı 8 Şubat itibarıyla 111 bin 96'ya, ölü sayısı 182'den 241'e yükseldi. Kuzey ve Güney Amerika'yı kapsayan bölgede vaka sayıları yüzde 36'lık düşüş gösterdi. ABD'de vaka sayılarında bir önceki haftaya göre yüzde 50 ile büyük düşüş yaşandı.
AŞILAR ETKİLİ Mİ?
DSÖ raporunda aşıların Omicron varyantına karşı etkisiyle ilgili sınırlı veri bulunduğuna işaret edilerek ilk yapılan dozların ağır hastalık, semptomatik hastalık ve enfeksiyona karşı etkisinin azaldığı tahminine yer verildi. Buna karşılık hatırlatma dozlarının, aşının etkisini yüzde 75'e yükselttiği, ancak etkinin üç ila altı ay içinde azaldığı yönündeki tahminlere de işaret edildi.
DSÖ verilerine göre, koronavirüsün Çin'de ortaya çıktığı 2019 yılı Aralık ayından bu yana dünya çapında 5,7 milyon kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi, 392 milyon kişi virüse yakalandı. Dünya çapında toplam 10 milyar 250 milyon doz aşı yapıldı.
DSÖ'nün Omicron varyantıyla ilgili ilk uyarıyı yaptığı Kasım ayı sonundan bu yana ise dünya çapında 500 bin kişi Covid nedeniyle yaşamını yitirdi, virüs varyantı 130 milyon kişiye bulaştı. DSÖ yetkilisi Abdi Mahamud, "Etkili aşıların bulunduğu bir çağda yarım milyon insanın ölmesi gerçekten trajik bir durum" diye konuştu.
DSÖ korona uzmanı Maria Van Kerkhove de "Hala pandeminin ortasındayız. Bu virüs tehlikeli olmayı sürdürüyor" diyerek dünyada pek çok ülkede Omicron dalgasında tepe noktaya henüz ulaşılmadığına işaret etti.
 

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Son Güncelleme: 09.02.2022 19:13
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