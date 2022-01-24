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DSÖ: “Omicron avrupa için son dalga olabilir”

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge, Omicron dalgasının ardından Avrupa'da pandeminin sona ermesinin mümkün olduğunu açıkladı. Ancak Kluge, olası yeni varyantlar nedeniyle temkinli olma çağrısı yaptı.

24 Ocak 2022 Pazartesi 17:15
DSÖ: “Omicron avrupa için son dalga olabilir”

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge, Omicron dalgasının ardından Avrupa'da pandeminin sona ermesinin mümkün olduğunu açıkladı. Ancak Kluge, olası yeni varyantlar nedeniyle temkinli olma çağrısı yaptı.

DSÖ Avrupa'da pandeminin seyrine ilişkin olumlu tahminlerde bulundu. Örgütün Avrupa Direktörü Hans Kluge, Omicron dalgasının ardından Avrupa'da pandeminin sona erebileceğini söyledi. Kluge AFP'ye açıklamasında, "Bu bölgede pandeminin son aşamalarına girilmesi olası" diye konuştu.

Kluge, mevcut Omicron  dalgasının yavaşlaması halinde "birkaç hafta ve ay için aşılar ve hastalığı geçirmiş olmaktan ötürü küresel bir bağışıklığın" oluşacağını, bahar ve yazın gelmesiyle birlikte mevsimsel faktörlerin de bu sürece katkı sağlayacağını belirtti. DSÖ Avrupa Direktörü, "Yılın sonuna doğru Covid-19'un geri dönmesinden önce bir rahatlama sürecine girebileceğimizi düşünüyoruz, ancak pandemi artık geri dönmeyebilir" dedi.

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DSÖ'DEN MART TAHMİNİ: YÜZDE 60'A BULAŞACAK

DSÖ'nün tahminlerine göre, Mart ayına kadar Avrupa'da yaşayanların yüzde 60'ına koronavirüsün Omicron varyantı bulaşmış olacak. İki yıl süren koronavirüs pandemisinin ardından Omicron varyantının ortaya çıkmasıyla pandeminin endemiye dönüşebileceği yorumları yapılmaya başlanmıştı. Bu değerlendirmelere temkinli yaklaşan DSÖ yetkilisi Hans Kluge, "Endemi hakkında çok konuşuluyor ancak endemik demek önceden ne olacağını kestirebilmek demektir. Koronavirüs bizi birçok kez şaşırttı bu nedenle çok dikkatli olmamız gerekiyor" diye konuştu. Kluge, artık bulaşı engellemekten ziyade risk grubundaki insanları korumanın öncelikli olduğunu belirtti. Uzman, durumun sağlık sisteminin Covid-19 nedeniyle yük altına girmeyecek ve kesintiye uğrayan temel sağlık hizmetlerine devam edilebilecek şekilde isikrara kavuşturulması gerektiğini ifade etti.

Kluge pandeminin sona erdirilmesi için dördüncü doz aşının gerekli olup olmayacağı sorusuna ise çekimser bir yanıt verdi. Kluge, her dozdan sonra bağışıklığın arttığının ise bir gerçek olduğunu söyledi.

Dünya genelinde Covid-19 nedeniyle şu ana kadar 5 milyon 600 bin kişi hayatını kaybetti. Avrupa'da pandemi döneminde hayatını kaybedenlerin sayısı ise resmi verilere göre 1 milyon 700 bine ulaştı.

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Son Güncelleme: 24.01.2022 17:35
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