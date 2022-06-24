DSÖ “Maymun Çiçeği“ Salgınının Küresel Acil Durum İlan Edilmesi Konusunu Görüşmek Üzere Toplandı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), geçen aydan bu yana süren maymun çiçeği virüsü salgınının küresel acil durum ilan edilip edilmemesini görüşmek üzere dün akşam ilk toplantısını yaptı.

Örgütten yapılan yazılı açıklamada, DSÖ acil durum komitesinin, maymun çiçeği salgınının Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) kategorisinde değerlendirilmesine yönelik tavsiyelerini, ilerleyen günlerde DSÖ yönetimine ileteceği bildirildi.

Toplantının ardından basına konuşan DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, şimdiye kadar virüsün endemik olduğu Afrika ülkeleri de dahil 48 ülkede 3 bin 200'ün üzerinde vaka tespit edildiğini, 2022'nin başından bu yana Orta Afrika'da virüs nedeniyle 70 civarında can kaybının gerçekleştiğini aktardı.

Ghebreyesus, Nijerya'daki maymun çiçeği vakalarının çoğunun kadın olduğunun altını çizerek, virüsün sadece erkekler arasında bulaşmadığına dikkati çekti.

Maymun çiçeğinin endemik olmayan birçok ülkede ilk defa görüldüğünü hatırlatan Ghebreyesus, "Bu hastalığın nasıl yayıldığını tamamen öğrenmek kritik önem taşımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

DSÖ acil durum komitesi, maymun çiçeğinin tehlike boyutunu değerlendirmek üzere ilerleyen günlerde yine toplanacak.

Bulgaristan ve Kolombiya’da vakalar tespit edildi

Diğer yandan Bulgaristan ve Kolombiyada ilke maymun çiçeği vakaları tespit edildi.

Bulgaristan Sağlık Bakanlığı ülkede ilk kez, iki kişide maymun çiçeği virüsünün tespit edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 41 ve 44 yaşındaki iki erkeğin tanısının kesin olduğu bildirildi.

Açıklamada, maymun çiçeği virüsü tespit edilen söz konusu iki kişinin başkent Sofya'da farklı hastanelerde tedavi gördüğü belirtildi.

Bu kişilerin daha önce İspanya ve İngiltere'yi ziyaret ettiğini aktaran yetkililer, hastaların durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da da ilk kez maymun çiçeği vakasının 3 kişide tespit edildiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ikisi başkent Bogota'da, biri Medellin'de olmak üzere 3 kişide vakanın ortaya çıktığı belirtildi.

Ulusal Sağlık Enstitüsü, şüphelilerde yapılan kontrollerde laboratuvar testlerinin pozitif çıktığını, hastaların izole edildiğini duyurdu.

Yetkililer, Bogota'da tespit edilen hastaların yakın zamanda Avrupa'dan geldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı Epidemiyoloji ve Demografi Direktörü Claudia Cuellar, maymun çiçeği belirtilerinin genellikle ateş, şiddetli baş ağrısı, kas ağrıları, sırt ağrısı, düşük enerji ve deri döküntüsü şeklinde ortaya çıktığını söyledi.

Cuellar, halktan sakin olmalarını isteyerek, semptomlara karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu.