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DSÖ: “Kuzey yarım kürede bazı ülkeler grip aşısı tedarik etmekte sıkıntılar yaşıyor”

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında kuzey yarım kürede grip aşısı için taleplerin arttığını, bazı ülkelerin bu aşıyı tedarik etmekte sıkıntılar yaşadığını bildirdi.

25 Eylül 2020 Cuma 19:18
DSÖ: “Kuzey yarım kürede bazı ülkeler grip aşısı tedarik etmekte sıkıntılar yaşıyor”
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında kuzey yarım kürede grip aşısı için taleplerin arttığını, bazı ülkelerin bu aşıyı tedarik etmekte sıkıntılar yaşadığını bildirdi.

DSÖ Gribe Hazırlık ve Müdahale Başkanı Dr. Ann Moen, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinde düzenlediği basın toplantısında, yaklaşan influenza (H1N1) mevsimine ilişkin uyarılarda bulundu.

Moen, güney yarım kürede yer alan Avustralya, Yeni Zelanda ile Güney Afrika ve Güney Amerika ülkelerinde DSÖ'ye bu yıl bildirilen grip vaka sayılarının "rekor derecede" düşük olduğuna dikkati çekerek, "Bunun, Kovid-19 salgını kapsamında alınan sosyal önlemlerden, fiziksel mesafelerden, seyahat kısıtlamalarından ve salgının başlangıcından bu yana uygulanan diğer bazı önlemlerden kaynaklandığını düşünüyoruz." dedi.

Kuzey yarım kürede ise grip aşısı talebinin arttığına işaret eden Moen, "Belirli ülkelerin ilave grip aşısı tedarik etmeye çalıştığını duyduk. Bununla beraber bazı ülkeler ek aşı tedarik etmekte sorun yaşıyor." bilgisini paylaştı.

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Söz konusu ülkelerin ismini vermeyen Moen, grip aşısı tedariki için "oldukça uzun bir sürece" gereksinim duyulduğunu, bir sonraki sezon için ihtiyaç duyulan aşının 9-12 ay öncesinden sipariş edilmesi gerektiğini vurguladı.

Grip aşısı tedarikinde ülkelerin karşılaştığı sorunlara dikkati çeken Moen, "Ekstra grip aşısı olan ülkeler bize bildirsin." ifadesini kullandı.

"YILDA 1 MİLYAR GRİP VAKASI GÖRÜLÜYOR"

Mevsimsel gribin tüm ülkeleri etkilediğini dile getiren Moen, dünya genelinde yılda 1 milyar grip vakası görüldüğünü, bunların 3 ila 5 milyonun "ağır vaka" olduğunu ve yılda ortalama 290 bin ila 650 bin arası insanın solunum yolları rahatsızlıklarıyla yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Dr. Moen, "grip aşısının" hastalığın önlenmesinde, şiddetinin azaltılmasında ve hastalıktan kaynaklanan "toplumsal yükün" hafifletilmesinde "en iyi yol" olduğunu vurguladı. Moen, ayrıca, grip aşısında yaşlılara öncelik verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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Son Güncelleme: 25.09.2020 19:31
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