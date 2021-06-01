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DSÖ, koronavirüs varyantlarına Yunan alfabesindeki harflerin adını verdi

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teknik heyeti lideri Maria Van Kerkhove, koronavirüs varyantlarına yeni isimler verildiğini bildirdi.

01 Haziran 2021 Salı 15:00
DSÖ, koronavirüs varyantlarına Yunan alfabesindeki harflerin adını verdi
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Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teknik heyeti lideri Maria Van Kerkhove, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, koronavirüs varyantlarının, artık Yunan alfabesindeki harflerle adlandırılacağını, bu uygulamayla virüsün kamuoyunda ve basında daha kolay ele alınmasını amaçladıklarını söyledi.

Koronavirüs varyantları halihazırda bilimsel isimlerinden ziyade ortaya çıktıkları ülkelerin adıyla anılıyor. Örneğin, B.1.1.7, “İngiltere varyantı”; B.1.351, “Güney Afrika varyantı” olarak adlandırılıyor.

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Yeni isim uygulamasıyla varyantların ilk kez ortaya çıktığı ülkelerle anılmasının da önüne geçilmesi hedefleniyor.

DSÖ tarafından varyantlar için belirlenen yeni isimler şöyle sıralanıyor:

"'İngiltere varyantı' olarak bilinen B.1.1.7, Alfa, 'Güney Afrika varyantı' olarak bilinen B.1.351, Beta, 'Brezilya varyantı' olarak bilinen P.1, Gama, 'Hindistan varyantı' olarak bilinen B.1.617.2, Delta."

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Son Güncelleme: 01.06.2021 15:30
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