DSÖ Koronavirüs salgınıyla mücadelede Çin’e güveniyor

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Vuhan kentinde ortaya çıkan 2019-nCoV salgınıyla mücadaleyi ele almak üzere başkent Pekin’de Dışişleri Bakanı Vang Yi ile görüştü.

DSÖ’nün ve uluslararası toplumun Çin hükümetinin aldığı önlemleri takdir ettiğini belirten Ghebreyesus, "DSÖ, Çin ile iş birliğini güçlendirmeyi umuyor, Çin’e gereksinimlerine göre ihtiyaç duyduklarını tedarik etmeye hazır." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, bazı ülkelerin vatandaşlarını Çin’den tahliye etme önerilerini takip ettiklerini kaydederek, DSÖ’nün bu tavrı savunmadığını, mevcut koşullarda soğukkanlılığın sürdürülmesi gerektiğini ve aşırı tepki göstermeye gerek olmadığı vurguladı.

Ghebreyesus, "DSÖ, Çin hükümetinin salgınla mücadele kabiliyetine tamamen inanıyor." dedi.

Dışişleri Bakanı Vang ise DSÖ’nün Çin’e yönelik olumlu değerlendirmeleri ve ülkesinin salgınla verdiği mücadelede benimsediği önlemler konusunda emin olmasını takdir ettiklerini söyledi.

"Böyle bir zamanda Çin’i ziyaret etmeniz, sadece Çin’e olan desteğinizi göstermiyor, aynı zamanda Çin’e DSÖ ile iş birliğini güçlendirmesi konusunda motivasyon sağlıyor". ifadelerini kullanan Vang, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in merkezinde olduğu parti yönetimi ve sosyalist sistemin avantajlarıyla bu seferki salgınla mücadelede daha hızlı hareket ettiklerini, önlemlerin daha güçlü olduğunu belirtti.

Wang "Bu salgını bir an önce yenme konusunda inancımız, öz güvenimiz tam, kaynaklarımız var." vurgusu yaptı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan gün içinde yapılan açıklamaya göre, 2019-nCoV salgını nedeniyle can kaybı 106'ya, virüsten etkilenenlerin sayısı ise 4 bin 515'e yükselmişti.

Virüs bulaştığı şüphesi bulunanların sayısı 6 bin 973, virüsten etkilenen kişilerle temas etmesi nedeniyle müşahede altına alınanların sayısı da 44 bin 132 olmuştu.

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

JAPONYA'DA VAKA SAYISI 6'YA ÇIKTI

Diğer yandan Japonya'da, ay başında Çin'in Vuhan kentinden gelen turist kafilesini gezdiren bir otobüs şoförü ile Vuhan'dan gelen bir kişide yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) tespit edildi.

Kyodo ajansının haberine göre Japonya Sağlık Bakanlığının açıklamasında, ülkede iki kişide daha yeni tip koronavirüs görülmesiyle toplam vaka sayısının 6'ya çıktığı bildirildi.

Nara bölgesinde ikamet eden 60'lı yaşlarındaki bir otobüs şoförünün rahatsızlanması üzerine cumartesi günü hastaneye kaldırıldığı belirtilen açıklamada, bu kişinin ay başında Çin'in Vuhan kentinden gelen turist kafilesini gezdirdiğinin belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, yeni tip virüsün ayrıca Vuhan'dan gelen ve 20 Ocak'tan bu yana Japonya'da bulunan 40'lı yaşlarındaki bir kişide görüldüğü aktarılırken, 2 yeni hastayla irtibatı olan kişilerin de sağlık kontrolünden geçirildiği ifade edildi.



SİNGAPUR'DA YENİ TİP KORONAVİRÜS VAKASI 7'YE YÜKSELDİ



Singapur'da ise yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) vaka sayısının 7'ye yükseldiği bildirildi.Yerel basında çıkan haberlere göre, Singapur Sağlık Bakanlığı, ülkede son 24 saatte 3 kişinin daha yeni tip koronavirüs taşıdığının tespit edildiğini açıkladı.Bakanlık, Singapur'da vaka sayısının 7'ye çıktığını, son 2 vakanın 19 ve 23 Ocak'ta Vuhan'dan Singapur'a gelen Çin vatandaşları olduğunu duyurdu.Singapur'un ayrıca son 14 gün içinde Çin'in Hubey eyaletini ziyaret eden kişilerin, yarından itibaren ülkeye girişine ya da Singapur'dan transit geçiş yapmalarına izin verilmeyeceği belirtildi.Son 14 günde Hubey'e giden Singapurluların veya Singapur'da uzun süre oturum izni olanların da ülkeye dönüşte karantina altına alınacakları kaydedildi.Hubey'deki salgının kötüleşmesi durumunda önlemlerin Çin'in diğer bölgelerini kapsayacak şekilde güncellenebileceği ifade edildi.

SRİ LANKA ÇİNLİ TURİSTLERE GİRİŞTE VİZE UYGULAMASINI ASKIYA ALIYOR

Sri Lanka'nın da yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele çerçevesinde Çinli turistlere ülkeye giriş sırasında vize verilmesi uygulamasını askıya aldığı bildirildi.

Sağlık Bakanı Pavithra Wanniarachchi, Bandaranaike Uluslararası Havalimanı'nda yaptığı incelemenin ardından gazetecilere, Çinli turistlere girişte vize uygulamasının askıya alınması kararının derhal yürürlüğe sokulacağı açıklamasını yaptı.

Sri Lanka'da bir kişide yeni tip koronavirüs tespit edilmişti.

VİRÜS VUHAN'DA ORTAYA ÇIKTI

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak 12 Aralık 2019'da Çin'in Hubey eyaletinin Vuhan kentinde tespit edilmişti.

Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık 2019'da kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli hastalığın" görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Pekin yönetimi, ülke içinde salgınla mücadele için çeşitli önlemler alarak Vuhan'a girişleri yasaklamış, çıkışlara da çok özel durumlarda izin verileceğini açıklamıştı.

Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleriyle Tayvan'da görülürken, bölge ülkeleri Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Vietnam, Malezya, Kamboçya, Sri Lanka ve Nepal'de de vakalar doğrulanmıştı.

Yeni tip koronavirüs, çoğunlukla Çin'den bu ülkelere giden kişiler yoluyla Fransa, Kanada, ABD, Avustralya ve Almanya'ya da sıçramıştı.

Virüs, resmi rakamlara göre, Çin genelinde 106 kişinin ölümüne yol açarken, 2019-nCoV salgını yüzünden virüs bulaştığı kesinleşen kişi sayısı ise 976'sının durumu ağır olmak üzere 4 bin 515'i buldu.



